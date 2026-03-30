自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．全球觀測站】無酒精 聚會一樣嗨

2026/03/30 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／李珞玟

親友相聚，通常會找一間好餐廳，並提前確認：「要不要喝酒？」喝酒助興，似乎是放諸四海皆準的習慣。從選酒、開酒到玩喝酒遊戲，酒精下肚的每一刻都充滿樂趣，精神鬆綁之後，原本的快樂更是呈倍數放大。

然而，這可能只是台灣一半人的經驗。研究指出，近50%的台灣人天生缺乏乙醛去氫酶（ALDH2），即「酒精不耐症」，難以代謝乙醛，因此喝酒很容易臉紅、惡心、頭痛。世界衛生組織也已證實，乙醛為一級致癌物，並沒有所謂的安全飲酒量，即使少量飲酒仍會增加罹癌風險。那麼為了身體健康，是不是乾脆都不喝酒算了？

根據統計，近年來，全球酒精飲料的銷量呈下降趨勢，市面上轉而推出愈來愈多無酒精風味酒。對酒精不耐症者來說，這是一大福音，每當想復刻那種暢飲暢談的氣氛時，便能享受相同的風味，又省去酒精對身體的危害。不過既然都要清醒地聚會了，不妨考慮更多豐富的選擇。

約吃飯是最常見的，除了午、晚餐之外，也可以約早餐、下午茶，比較不影響工作或占用下班後的家庭時間。逛街、看電影、看展覽等約會公式，當然也很基本。進階一點，可以一起上體驗課，例如花藝、陶藝、金工、皮件、調香、編織等手作課，或是烹飪、烘焙、調酒、品茶等五感開發，甚至騎馬、射箭、攀岩等活動，芳療、按摩、運動、登山等身體療癒時光，從多元興趣認識人的不同面貌，想必很有意思。

另一種聚會思路，則是換個地方做同樣的事，增添一抹日常感。之前妹妹會趁休假日嘗試新料理，有天興起來我家，在沙發睡了一覺後，把我家廚房當她家廚房，既練習了廚藝，也順便餵食我。有次婆婆和老同學到外縣市相聚，一行人隨口聊到房價，好奇各地房市，便臨時找來房仲，帶一群外地人欣賞物件。還有一位朋友，婚後過得像家庭煮婦，當友人從外國回來，和她喬不出聚餐時間，乾脆跟著她一起上菜市場採買，順便回味台灣的市井氣息。

從共創特殊經驗到複製日常，不同的聚會活動考驗著交情的深淺。在這條路上走得更遠的，大概是歐美社群平台上吹起的「Admin Night」（行政之夜）風潮。簡單來說，就是相約做雜事，比如繳帳單、回訊息、預約看診、盤點個人財務、整理收件匣、取消訂閱各項服務等等。

隨著現代生活壓力上升，撥時間社交還要花錢吃餐廳、上酒吧，逐漸成為負擔，不如自備零食，聚在一起對著筆電消磨一夜。這種形式既省錢，又能獲得社群連結，何樂而不為？甚至有年輕夫妻表示，透過營造輕鬆的氛圍，同心協力處理家庭瑣事，兩人的感情升溫了，也不再抗拒這些惱人的雜務。

聚會的本質是什麼呢？無論選擇如何吃喝，過程精緻或平凡，重點在於彼此共度的時光所交換的真實體驗。下一次與親友相約，不妨打開思路想一想，我們還能做什麼？

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中