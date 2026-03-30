【家庭plus．全球觀測站】無酒精 聚會一樣嗨

圖／達志影像

文／李珞玟

親友相聚，通常會找一間好餐廳，並提前確認：「要不要喝酒？」喝酒助興，似乎是放諸四海皆準的習慣。從選酒、開酒到玩喝酒遊戲，酒精下肚的每一刻都充滿樂趣，精神鬆綁之後，原本的快樂更是呈倍數放大。

然而，這可能只是台灣一半人的經驗。研究指出，近50%的台灣人天生缺乏乙醛去氫酶（ALDH2），即「酒精不耐症」，難以代謝乙醛，因此喝酒很容易臉紅、惡心、頭痛。世界衛生組織也已證實，乙醛為一級致癌物，並沒有所謂的安全飲酒量，即使少量飲酒仍會增加罹癌風險。那麼為了身體健康，是不是乾脆都不喝酒算了？

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根據統計，近年來，全球酒精飲料的銷量呈下降趨勢，市面上轉而推出愈來愈多無酒精風味酒。對酒精不耐症者來說，這是一大福音，每當想復刻那種暢飲暢談的氣氛時，便能享受相同的風味，又省去酒精對身體的危害。不過既然都要清醒地聚會了，不妨考慮更多豐富的選擇。

約吃飯是最常見的，除了午、晚餐之外，也可以約早餐、下午茶，比較不影響工作或占用下班後的家庭時間。逛街、看電影、看展覽等約會公式，當然也很基本。進階一點，可以一起上體驗課，例如花藝、陶藝、金工、皮件、調香、編織等手作課，或是烹飪、烘焙、調酒、品茶等五感開發，甚至騎馬、射箭、攀岩等活動，芳療、按摩、運動、登山等身體療癒時光，從多元興趣認識人的不同面貌，想必很有意思。

另一種聚會思路，則是換個地方做同樣的事，增添一抹日常感。之前妹妹會趁休假日嘗試新料理，有天興起來我家，在沙發睡了一覺後，把我家廚房當她家廚房，既練習了廚藝，也順便餵食我。有次婆婆和老同學到外縣市相聚，一行人隨口聊到房價，好奇各地房市，便臨時找來房仲，帶一群外地人欣賞物件。還有一位朋友，婚後過得像家庭煮婦，當友人從外國回來，和她喬不出聚餐時間，乾脆跟著她一起上菜市場採買，順便回味台灣的市井氣息。

從共創特殊經驗到複製日常，不同的聚會活動考驗著交情的深淺。在這條路上走得更遠的，大概是歐美社群平台上吹起的「Admin Night」（行政之夜）風潮。簡單來說，就是相約做雜事，比如繳帳單、回訊息、預約看診、盤點個人財務、整理收件匣、取消訂閱各項服務等等。

隨著現代生活壓力上升，撥時間社交還要花錢吃餐廳、上酒吧，逐漸成為負擔，不如自備零食，聚在一起對著筆電消磨一夜。這種形式既省錢，又能獲得社群連結，何樂而不為？甚至有年輕夫妻表示，透過營造輕鬆的氛圍，同心協力處理家庭瑣事，兩人的感情升溫了，也不再抗拒這些惱人的雜務。

聚會的本質是什麼呢？無論選擇如何吃喝，過程精緻或平凡，重點在於彼此共度的時光所交換的真實體驗。下一次與親友相約，不妨打開思路想一想，我們還能做什麼？

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