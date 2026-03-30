【家庭plus．生活停看聽】記憶裡的雞蛋糕

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文／k豆

今天有事剛好路過以前的學校，發現學生時代賣的雞蛋糕攤位竟然還在。

雞蛋糕，每天放學總會買的回家點心，奶油、巧克力還是無內餡我都很喜歡。買到老闆娘都認識我，看到我總會多送我一顆，說是慰勞我上學的辛苦。

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當我興奮地上前購買，看見菜單板卻愣住了。爆漿起士玉米、四季春珍珠、花生香菜，多了很多新穎潮流的口味，價格也順勢多了好幾倍，但已經和老闆對到眼了，眼下不買不行。

「我要一份爆漿起士玉米。」天人交戰後，還是選擇了安全牌。

老闆娘沒有說話，我想她早已忘記我的樣子，更何況如今的我和小時候的長相早已發生變化，也可能是她根本就不記得我，亦或是我壓根兒就認錯了攤位，這不是記憶裡的雞蛋糕，這只是剛好擺在相同位置的其他攤位。畢竟記憶裡的樣子早已模糊，我只是憑著一個影子去追尋，我並無法確認眼前這究竟是不是心中那心心念念懷念的味道。

就當我以為今天就這樣到此為止，從此我大概也不會再來這裡，我們就此別過，沒想到老闆娘在遞交雞蛋糕時突然對我說：「現在風雨好大，我要收攤了，所以多送妳一顆，喜歡可以再來。」

當年她對我說的話與剛剛那句重疊，記憶中模糊的身影逐漸清晰，我看著熟悉的頭巾、眼鏡、一樣瞇瞇眼的笑容，只是黑絲多夾雜了幾根白髮……是她，是當年那攤沒錯。

我忍住重逢的喜悅，只說了謝謝便撐著傘離開。我沒有相認，因為我想現在這樣便好，等之後我再次成為老主顧再和她相認，到時候她才會真的永遠記得我。

我開心地用竹籤叉起一個雞蛋糕滿足地放入口中，咬下的瞬間……我想有些東西還是永存在記憶裡最好。

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