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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 曾進興／碳水化合物

2026/03/30 05:30

◎曾進興◎曾進興

◎曾進興

在畫室三年，我沒有畫過一張油彩。完成的，倒是二十多張碳筆。

老師自稱是台灣的米勒，擅長壓克力，畫的多是自然景物。幾年前，他走了。我曾陪他到聖地牙哥辦畫展。抵達當夜，半夜腸子忽然絞痛，他陪著我，在人生地不熟的醫院裡待了好幾個小時。後來我留院觀察，朋友把他送回旅館。那一幕，一直沒有淡去。

那是他一輩子唯一一次遠行。二十件作品，在聖地牙哥展出。他像孩子般興奮。過去幾十年，他的畫多在中日韓三地流轉，真正踏上新大陸，卻已是晚年。

初到他的畫室，我有些意外。幾坪大的小空間，七、八名成人坐在塑膠小板凳上，膝上鋪著畫板，各自選題，看著照片作畫。顏料、水袋、畫筆、紙張，與我小學時的美勞課並無太大差別。

唯一不同的是，三年之間，我只用一支碳精筆。

我畫出一個安靜的黑白世界。落葉、市場、街景、旅行途中見過的事物。愈畫愈入迷。黑白的世界單純，不必處理那些彼此牽連的色彩。

老師偶爾溫和地提醒：「可以試試彩色了。」

我始終沒有開始。嘴上說黑白比較有趣，其實原因簡單得多――我掌握不了水。壓克力近似水彩，顏料一旦遇水，便開始擴散、流動。我對那種變化，向來沒有把握。

這並不是晚年的問題。小學低年級，我用蠟筆，被認為頗有天分。到了高年級，改用水彩，畫面立刻崩解。顏色在紙上混成一團爛泥巴。

那種感覺很奇怪。

像把糖丟進水裡。

原本清楚的形狀，很快就不見了。

國中之後，我幾乎與繪畫斷絕往來。直到退休，才又走進畫室。

他顛覆了我對畫家的想像。不浪漫，生活規律，衣著拘謹。他很少談技巧，真正教我的只有一件事：如何取景。

他的畫卻那麼安靜，顏色在畫布上流動。

而我仍停在碳筆裡。

碳與水，本可以生成糖。

有些轉換，我一生沒有學會。●

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