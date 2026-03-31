【藝術文化】布商攜手拜魯特級歌劇明星 台南國際音樂節壓軸演出《女武神》

萊比錫布商大廈管弦樂團將於5月為台南國際音樂節壓軸演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕除了國表藝3館之外，已有42年歷史的台南文化中心，無論聲響設備或歷史軌跡，都是台灣表演藝術地圖上輝煌的光點之一，更將在今年5月迎來台南國際音樂節史上最磅礴篇章，由來自德國的柏林愛樂鋼琴四重奏（Berlin Philharmonic Piano Quartet）與萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig，以下簡稱布商），於閉幕週接力登場；壓軸的布商，更將以音樂會形式演出史詩歌劇《女武神》第1幕。

《女武神》第1幕音樂會邀請到拜魯特級歌劇明星卡司，左起沃格特、韋格娜、科瓦廖夫。（MNA提供）

這也是具深厚歷史底蘊的古都台南，再一次與歐洲古典音樂重鎮的文化對話。回顧1984年台南文化中心落成，隔年即邀請到指揮大師艾森巴赫與鋼琴家傅聰，開啟了台南與國際樂壇的對話。2010年庫特．馬殊與法國國家交響樂團、2011年祖賓．梅塔與佛羅倫斯五月節管弦樂團、2016年麥可．提爾森．湯瑪斯攜手王羽佳與舊金山交響樂團、2024年維也納交響樂團，還有阿胥肯納吉、馬友友、慕特、久石讓多次到訪。

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此次不僅迎來逾280年歷史的萊比錫布商大廈管弦樂團，還有拜魯特級歌劇全明星卡司加入《女武神》第1幕音樂會演出，可說是向歐洲音樂重鎮看齊的規格。領銜飾演齊格蒙的，是當代最傑出的華格納男高音克勞斯．佛洛里安．沃格特（Klaus Florian Vogt），不僅是維也納國立歌劇院與拜魯特音樂節的常客，更在2025年榮獲《Opera!》年度最佳歌手，他將以招牌充滿英雄色彩的嗓音，詮釋《女武神》第1幕中糾結的情感與英雄氣魄。

飾演齊格琳的，則是擁有燦爛光輝與豐沛力量的德國女高音莎拉．韋格娜（Sarah Wegener），她與尼爾森斯及萊比錫布商大廈管弦樂團有著深厚的合作默契；而飾演反派洪丁的男低音維塔利．科瓦廖夫（Vitalij Kowaljow），則以其豐富有力、剛柔並濟的嗓音著稱，他也是2025年拜魯特音樂節飾洪丁的原班人馬。

做為台南國際音樂節的閉幕演出，此場音樂會特別與台積心築藝術季共同主辦，規畫多元預購與優惠方案，包括青少年可以990元起聽歐陸天團；5月24日下午4點開演。詳詢MNA牛耳藝術。

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