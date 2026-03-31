【藝術文化】北投製片廠ROT案簽署啟動 朱團打造打擊樂文化園區

北投打擊樂文化園區示意圖。

（財團法人擊樂文教基金會提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市北投製片廠整建營運移轉（ROT）案，昨（30）日由台北市長蔣萬安與朱宗慶藝術總監朱宗慶共同簽署啟動合作，未來將透過公私協力，讓北投製片廠成為影市創作、藝術教育與文化體驗的重要據點。朱宗慶表示，40年來搬過6次家，終於在北投製片廠ROT案獲得實踐打造打擊樂文化園區的夢想，將以「房中房」的規畫，不傷害到歷史建築，希望做到全球最專業最具規模的文化園區。

台北市長蔣萬安（左）與朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶簽署「台北市北投製片廠整建營運移轉（ROT）案」合作宣告。

（記者方賓照攝）

北投製片廠前身為中國電影製片廠，1995年停拍後閒置至今，總面積約1.4萬平方公尺，包含歷史建築區北投製片廠的A攝影棚及錄音室；市府將修復好的歷史建築依促進民間參與公共建設法（促參法）招商，由財團法人擊樂文教基金會取得最優申請人資格。

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台北市文化局長蔡詩萍表示，擊樂文教基金會將投入6,900萬元整建現有2棟歷史建築，以「打擊樂文化園區」為藍圖，規畫排練室、多功能空間、樂器儲藏室、錄音室等，打造成多元藝文表演與展演的舞台等設施，希望成為別具特色的「北投文化地標」。

朱宗慶致詞時充滿感觸地說，打擊樂團成立於1986年，第1個排練室是他家的客廳，陸續搬了6次家，直到2000年落腳北投大業路，至今已25年，每天都在想「什麼時候可以有自己的家？」他說，看到北投製片廠時，「感覺是為我而蓋，高、寬、長，太漂亮」。未來會規畫「房中房」，不傷害到歷史建築，面積就像國家音樂廳的舞台那麼大、那麼高，加上專業的音響，希望做到全球最專業最具規模的文化園區。

朱宗慶也提到，順利的話，10個月後可以開幕，屆時會結合打擊樂團的團史、製片廠的歷史意義、北投的在地元素進行展演；第1期將投入6,900多萬元，再加上2、3期，總經費要1億多元，對民間團體來說是一個天文數字，一定會全力以赴，爭取社會支持。

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