【藝術文化】「燼光之城」探尋全球隱形城市 看見文明背後的餘燼

台灣藝術家致穎與德國藝術家格雷戈爾．卡斯帕、多哥Elom 20ce等人跨國合作的《貨幣》計畫，反思現代化消費後的廢棄物轉向。

（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由忠泰美術館推出的當代藝術展「燼光之城─文明之後的迴響」，邀請獨立策展人高森信男與忠泰美術館團隊共同策劃，匯集來自菲律賓、斯里蘭卡、敘利亞、南韓及台灣等11組國際藝術家，共同探問在全球化下，城市文明的崩解與再生。展覽透過錄像、混合實境（MR）與大型現地裝置，帶領觀眾跳脫歐美大都會的繁華想像，直擊戰爭、氣候災變與產業轉型下不常被看見的城市現場，即日起至7月12日在忠泰美術館登場。

策展人高森信男表示，21世紀是「城市的世紀」，但大眾對城市的想像往往停留在高樓大廈的表象，事實上許多城市在基礎建設與社會資源上仍面臨嚴峻挑戰。展覽以「燼光」為寓意，象徵城市在歷經劇烈動盪後，總能在餘燼中展現生命力，並劃分為「城市的想像」、「城市的危機」與「城市的隱形系統」3大核心，呈現不同政經歷史條件下的生存狀態。

請繼續往下閱讀...

在「城市的想像」展區中，現居澳洲的菲律賓藝術家阿奎禮贊夫婦（Isabel and Alfredo Aquilizan）帶來大型裝置《居所》，利用紙箱堆疊出關於移動與離散的記憶。台灣藝術家蔡坤霖的現地創作《誰為始何為終》，則以水文系統為隱喻，重現昔日農用瑠公圳在都市化進程中轉化為人工管路的歷程，映照出開發與自然間的改寫關係。

「城市的危機」展區中，則收錄敘利亞戰火倖存者艾哈姆．賈布爾（Ayham Jabr）的影像作品《大馬士托邦》，將廢墟拼貼成超現實神話；南韓藝術家金雅瑛則以《外送舞者星球》反映當代社會被演算法支配的集體焦慮。

而在「隱形系統」展區，則有台灣藝術家致穎與德國藝術家格雷戈爾．卡斯帕（Gregor Kasper）、多哥Elom 20ce等人跨國合作的《貨幣》計畫，將視角轉向西非電子垃圾處理場，反思現代化消費後的廢棄物轉向。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法