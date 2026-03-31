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【自由副刊】 徐瑋佑／洗車
◎徐瑋佑
◎徐瑋佑
車、空格、車、空格、車、空格、空格──
沒有早、也沒有晚，把車停進最後的空格，是洗車最好的時機。
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自助洗車場，是比游泳池更衣室更界線分明的場所。車子有默契地間隔入庫，彷彿是男廁小便斗，人和人不會比肩尿尿，車和車也不會相濡以沫。
自助洗車場，是實現平等的地方。無論中古、平價，還是市值等同豪宅的轎車，來到這裡全都是髒車。投入硬幣、拿起工具、付出體力，沒有人可以跳過不做。
自助洗車場，也是神聖虔誠的場域。不滑手機，雙手雙眼雙腿併用。泥巴、鳥糞、附著灰塵的水痕，又或是碎石、餅乾屑、吸過湯汁的椅套，全都獲得改過自新的機會。
當鈑金可以反射藍天、擋風玻璃映出洗滌後的自己，回到駕駛座，和剛來的車子閃個燈：噢，你也來了。●
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