自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 eL／哐當哐當

2026/03/31 05:30

◎eL◎eL

◎eL

從華沙到克拉科夫，我是乘搭線上購票的遊覽巴士。

工作結束後提早到巴士總站，其實是擔心出了狀況上不了巴士，會影響之後往奧斯威辛的最後一班火車。

一路風景確實有別於熱帶雨林慣常所見。陌生的國度，一身疲累，讓我猶豫要不要跟身旁的乘客表達善意。微笑，或者寒暄。

睡得不沉穩，一直擔心聽不懂波蘭語而錯過了什麼。

「路長在嘴巴上。」裡頭有個聲音一直提醒。

急急忙忙地，我到處問人，哪裡可以購買往奧斯威辛站的火車票。在網上查詢得知無法網購，就更加擔心有萬一。

萬一買不到火車票，要怎麼過夜。

萬一買到票了，卻趕不及上火車……

順利買了票後，我一直使用谷歌翻譯，要確保月台在哪裡。

「應該對了吧？」用火車票跟月台號碼對一對。還是感覺不踏實。

一個染紫色頭髮、紋身且有嘴環的女生迎面走來，我立刻用簡單英文跟她交談，想確定一下月台是對的，而且火車沒誤點。

「Thank you very much.」我謝過了她便繼續拉著自己笨重的行李箱等待火車的來到。

「There!」沒多久她又跑向我，指向已經停在那裡良久的火車。原來火車早就到了。

「Happy journey!」帶著她的祝語，我上了火車，不過一分鐘竟然就發車了，感覺好險。

天氣轉涼，天色轉暗。火車在慢速中行駛。

哐當哐當。想起辛波絲卡描繪那些猶太名字的一首詩。哐當哐當。

終於到站。到站外抬頭，「Oświęcim」。

就是這裡了。天已經完全黑下來了，但可以看到一枚缺角的月亮。

我拖著行李，想著兩件事：

一，趕快入住訂好的房間便好好休息。

二，明天要趁早步行到集中營入口處。

那一晚，未見過的人事物，彷彿在許久前已經打過照面，卻什麼都沒說，一切如此靜默。

我設定了鬧鐘，便在房間裡沉沉睡去。

哐當哐當。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中