【自由副刊】 eL／哐當哐當

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從華沙到克拉科夫，我是乘搭線上購票的遊覽巴士。

工作結束後提早到巴士總站，其實是擔心出了狀況上不了巴士，會影響之後往奧斯威辛的最後一班火車。

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一路風景確實有別於熱帶雨林慣常所見。陌生的國度，一身疲累，讓我猶豫要不要跟身旁的乘客表達善意。微笑，或者寒暄。

睡得不沉穩，一直擔心聽不懂波蘭語而錯過了什麼。

「路長在嘴巴上。」裡頭有個聲音一直提醒。

急急忙忙地，我到處問人，哪裡可以購買往奧斯威辛站的火車票。在網上查詢得知無法網購，就更加擔心有萬一。

萬一買不到火車票，要怎麼過夜。

萬一買到票了，卻趕不及上火車……

順利買了票後，我一直使用谷歌翻譯，要確保月台在哪裡。

「應該對了吧？」用火車票跟月台號碼對一對。還是感覺不踏實。

一個染紫色頭髮、紋身且有嘴環的女生迎面走來，我立刻用簡單英文跟她交談，想確定一下月台是對的，而且火車沒誤點。

「Thank you very much.」我謝過了她便繼續拉著自己笨重的行李箱等待火車的來到。

「There!」沒多久她又跑向我，指向已經停在那裡良久的火車。原來火車早就到了。

「Happy journey!」帶著她的祝語，我上了火車，不過一分鐘竟然就發車了，感覺好險。

天氣轉涼，天色轉暗。火車在慢速中行駛。

哐當哐當。想起辛波絲卡描繪那些猶太名字的一首詩。哐當哐當。

終於到站。到站外抬頭，「Oświęcim」。

就是這裡了。天已經完全黑下來了，但可以看到一枚缺角的月亮。

我拖著行李，想著兩件事：

一，趕快入住訂好的房間便好好休息。

二，明天要趁早步行到集中營入口處。

那一晚，未見過的人事物，彷彿在許久前已經打過照面，卻什麼都沒說，一切如此靜默。

我設定了鬧鐘，便在房間裡沉沉睡去。

哐當哐當。●

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