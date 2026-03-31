【家庭plus】我家的餐桌

圖／吳權昊

共餐人數：3人

菜色說明：大姊回娘家，老媽歡喜來下廚，我繫上圍裙化身為二廚。

洗淨的白米與糙米在電鍋內炊煮，過一陣子就聞到陣陣米飯香。捲心白菜切片，紅蘿蔔切絲和蝦米放入鍋內大火快炒，「開陽白菜」令人食指大動。老媽擔心外食族的大姊綠色蔬菜少吃，維生素攝取量會不足，因此多炒了一道質嫩味美的青花菜。干貝用米酒去腥後，再小火慢煎，無臊味有香味。今日主菜是紅燒雞，也是媽媽的手路菜，大姊常加班無暇下廚，母親多準備一份讓她帶回去享用。再來一道雞湯煮絲瓜，配上薑絲，絲瓜湯暖了胃，也喝到雞湯的甘味。

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日常食材道道都以親情來入菜，「吳媽媽廚藝坊」出菜上桌囉。母女平日只有LINE視訊聯絡，許久沒有聚餐，所以共餐時光氣氛特別熱絡。大姊說吃遍山珍海味，還是這桌最對味。我發現老媽嘴角上揚、臉上露出了微笑。（文、圖／吳權昊）

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