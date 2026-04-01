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【藝術文化】2026威尼斯雙年展台灣館 李亦凡《鬱卒的平面》探討AI世代感知焦慮

2026/04/01 05:30

李亦凡《鬱卒的平面》，為全長60分鐘的影像裝置。（記者董柏廷攝）李亦凡《鬱卒的平面》，為全長60分鐘的影像裝置。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北美館策畫的2026年第61屆威尼斯國際美術雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」，將在5月9日至11月22日，於義大利威尼斯普里奇歐尼宮展出。北美館昨（31）日舉辦行前記者會，由藝術家李亦凡、策展人哈法艾爾・馮希卡與團隊共同公布新作內容。

2026年威尼斯雙年展台灣館代表藝術家李亦凡（左）與策展人哈法艾爾・馮希卡。（北美館提供）2026年威尼斯雙年展台灣館代表藝術家李亦凡（左）與策展人哈法艾爾・馮希卡。（北美館提供）

本屆台灣館由成長於網路技術萌芽期的藝術家與策展人合作，從數位轉型世代的經驗出發，提出對影像與感知的觀察。展覽名稱源自葡萄牙語「Melancolia de tela」，轉譯為「鬱卒的平面」，指涉長時間面對螢幕所累積的情緒狀態。策展論述指出，該概念回應資訊過載與人工智慧快速發展帶來的焦慮，也關注人在螢幕介面中逐漸被扁平化的感知經驗。

北美館館長駱麗真提到，策展以跨文化、跨地域的視角擴展李亦凡作品語境，關注影像即時生成與複製的條件下，人如何重新理解世界與自身位置。策展人馮希卡表示，他從李亦凡的創作脈絡出發，回溯自2011年作品《海邊散步》至本次新作《鬱卒的平面》的發展，觀察其影像技術與敘事節奏的轉變，並延伸至數位文化的討論。

李亦凡長期發展「數位操偶」的創作方法，透過自製影像工具與即時遊戲引擎，使動畫生成轉為較為直覺的過程，並在創作中檢視影像與權力結構的關係。新作《鬱卒的平面》整合其多年影像技術的實踐，並以生成式人工智慧為背景，延伸對知識、情緒與感知的思考。

展覽以1件長達60分鐘的影像裝置為核心，搭配兩件短片，構成主要敘事。作品以1顆「眼球」返家的故事為主軸，透過單人讀白與類教學影片的形式，交織電腦動畫解說與AI影像生成的討論，進一步觸及文化影像的差異與身體感知的轉變。

李亦凡表示，創作起點源於個人情感，此次關注的是如何讓這些經驗與同世代產生連結。他提到，影像曾被視為連接世界的窗口，如今逐漸被理解為一個平面時，觀者需重新思考自身與科技的關係。

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