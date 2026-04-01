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【藝術文化】《歌劇魅影》重返台灣巡演 首站高雄3大卡司亮相

2026/04/01 05:30

《歌劇魅影》3位主要演員聯合受訪，右起山繆・溫-莫里斯、葛蕾絲・羅伯茲、羅瑞・麥卡倫。（記者凌美雪攝）《歌劇魅影》3位主要演員聯合受訪，右起山繆・溫-莫里斯、葛蕾絲・羅伯茲、羅瑞・麥卡倫。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／高雄報導〕全球最受歡迎的經典音樂劇《歌劇魅影》，過去每次訪台都創完售佳績，這次首度在台北之外，新增台中及高雄演出，高雄老早就完售，台中也決定加演。巡演首站高雄昨（31）日在衛武營歌劇院登場，全新的3位主角卡司，昨日也特別抽空接受媒體聯訪，異口同聲表示，能擔綱演出《歌劇魅影》是夢想成真。

《歌劇魅影》40週年以全本音樂劇再度登台巡演。（寬宏藝術提供）《歌劇魅影》40週年以全本音樂劇再度登台巡演。（寬宏藝術提供）

音樂劇《歌劇魅影》是韋伯（Andrew Lloyd Webber）以法國作家卡斯頓．勒胡（Gaston Leroux）同名小說為藍本所創，故事背景設定於神祕瑰麗的巴黎歌劇院，面容醜陋的天才「魅影」，戴著面具隱身地底，如幽魂般飄忽在歌劇院的傳說中，直到與年輕女伶克莉絲汀．黛艾之間產生的愛戀與執念，衍生出糾葛的三角情感，使全劇在愛恨之間充滿戲劇張力。

此次亞巡的男主角山繆．溫-莫里斯（Samuel Wyn Morris）說，他從小就夢想能演出「魅影」，不管是在浴室洗澡或睡前躺床上都會哼他的歌，「幻想自己就是舞台上的魅影。」他透露自己1年前獲得魅影角色後，開始探索這個角色的細節與層次，那種感覺真的讓他很興奮，雖然巡演很辛苦，但能戴上面具演出的每一刻，都讓他覺得意義非凡。因為受訪才難得以真面目示人的山繆，讓人聯想到年輕版的「拉麵」（Ramin Karimloo），歌聲也讓人相當驚艷。

飾演女主角的葛蕾絲．羅伯茲（Grace Roberts），年輕姣好的面孔與身材，是非常典型的「克莉絲汀」，她說自己是等待了5年、歷經7次試鏡才獲選，「接到通知時我真的不敢相信，反覆跟經紀人確認了好幾次。」還坦言即使已經演出2年，每次登台依然深受劇情與音樂感動。

而和山謬同一批通過徵選的羅瑞．麥克卡倫（Rory McCollum），光從外表看就是非常高富帥的「拉烏爾」，他說自己15歲第一次在都柏林看這部戲，當序曲響起、水晶燈升起的瞬間，「我永遠不會忘記。」

此次《歌劇魅影》重返台灣巡演，最特別之處是從小巨蛋回到「劇院」，也就是劇本原型的舞台，3位主角都開心地說，「這部作品本來就是為劇院而生，」在劇院空間中，不僅更貼近觀眾，也能更清楚聆聽現場樂團的聲音，「那是一種非常真實且直接的體驗」，也讓故事更具沉浸感。

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