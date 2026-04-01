【藝術文化】張良澤捐10萬件台文史料 文庫返台落腳台南

張良澤守護60年台灣文學。

（成大台語研究室提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有「台灣文學國寶」之稱的張良澤，畢生收藏的珍貴台灣文學史料近日順利自日本運抵台南。這批文庫包含書籍、書信、手稿、報紙、雜誌與繪葉書等約10萬件，總重約13公噸，內容橫跨戰前與戰後時期，語文涵蓋日文、中文與台文，被視為研究台灣文學史的重要資料庫，也見證台灣文學發展的歷史軌跡。

1939年出生的張良澤，是2023年第12屆台南文化獎得主，也曾獲成功大學傑出校友。1970年代他在成大中文系任教時，因在課堂介紹台灣文學與魯迅作品，被當時中國國民黨政權列入黑名單而流亡日本。直到1992年李登輝總統解除海外台灣人黑名單政策後，才得以返台。

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旅日期間，他成為第1位在日本專門教授台灣文學的台灣學者，曾任教於筑波大學與共立女子大學。1997年真理大學成立全台第1個私立大學台灣文學系時，也邀請他回台擔任創系主任，對台灣文學研究發展影響深遠。

張良澤自20多歲起蒐集台灣文學相關史料，至今已超過60年。為了保存文獻，他甚至在日本鄉間貸款購屋做為藏書館，長年親自整理典藏。近年因年事已高，決定將全部收藏捐出，發枝台語基金會積極協助，終讓文學寶藏回到台灣。

成大台文系教授、發枝台語基金會執行長蔣為文表示，自2025年起規畫文庫返台並展開募款，並3度赴日協調搬遷。首年搬遷與整理經費約需300多萬元，目前已募得約200萬元，仍有約百萬元缺口，其中書架費用就需約50萬元。

基金會已在成大附近租屋做為藏書館，未來文庫整理完成後，將開放學者申請使用，並與成大台文系合作開課，培養研究台灣文學史的人才。

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