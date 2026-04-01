【家庭plus．生活停看聽】餵不餵母乳 別糾結

圖／達志影像

文／慧音

外子大學同學F，曾於臉書分享，宣告餵母乳的日子終於結束，提及母乳果然讓其子身強體壯，長達半年時間，孩子都不曾生病看醫生吃藥。

而我的前同事T，卻在臉書反駁：「誰說喝母奶就絕對比較聰明？」她的先生一口母乳都未曾嘗到過，還不是聰明絕頂，照樣考進大家口中的一流大學，還取得博士學位。

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關於兩者，說的都對，畢竟是以不同立場、不同觀點，看待同一件事。況且雙方所分享的結果，都不僅僅是「餵母乳」這個單一元素所造成，其中揉雜多方面向。

回想自己當初第一次懷孕的時候，在孕期，便已開始汲取母乳相關資訊，從坊間書籍、媒體報導、產婦講座到醫院衛教，在在顯示餵母乳的重要性以及好處。身邊的人更是不斷地對我宣揚餵母乳有多好又多好……我甚至沒考慮到產後身體狀況是否允許，便毫不猶豫勾選了母嬰同室選項，就是為了親餵。

然而我的哺餵母乳之路，並不順利，不論是奶量或過程。我打算親餵，豈料兒子無法有效吸吮，母子倆頻頻受挫。他因為喝不到奶而日夜哭鬧，而我則是因為乳頭破皮滲血，仍然無法讓他順利喝到母乳，感到心力交瘁、疲憊不堪，最後只好選擇放棄親餵，改以人工手動擠乳。我甚至因為情緒低落，多次在病房裡面和求好心切的外子爆發口角，當時外子一度不諒解，讓我聲淚俱下。

我的母乳產量稀少，不適合使用擠乳器，只得勤用手擠，才能不浪費滴滴彌足珍貴的母乳。母親見我手腕、手指頭痠痛，加上得犧牲睡眠，有點不捨道：「這麼辛苦，不然別餵母乳了，直接喝配方奶好嗎？」但由於我的堅持，母親還是替我採買了輔助用具，也開始為我燉煮一些可以增進母乳量的湯品，以她的方式默默支持。

我曾在探訪新生兒時，親眼目睹於嬰兒室外玻璃窗前聊天的兩位產後媽媽，其中一位在訴說完她的奶量僅有1cc時，淚水忍不住也跟著流下，眼淚都要比奶水多了，實在不誇張。可以感覺到那位媽媽的焦急與不安。

接續產下老二、老三以後，護理師都頗訝異，我是少見母乳量偏低，卻仍抱持樂觀心態的母親，當然她們也都認同我傾向順其自然的做法，贊同這樣是再好不過了，不論是對母親本身，抑或是對寶寶而言。

我想，除了一回生二回熟外，應該是母親的支持帶給我安定力量，讓我更有勇氣面對自己的決定，當然還有先生願意調整以及真誠地回應，感謝他們。

順道一提，我的長子，僅喝了兩個月母奶，而且還不是全母乳，母乳及配方奶兼半。及至老二出生，將他委由托嬰機構照顧之前，有長達一年又三個月的時間，他亦從未生病看醫生吃藥。

總的來說，母乳量多或少、要餵多久、餵不餵，都沒有絕對極端的好與壞，真的不必為此糾結。媽媽完全可以拿出自信來，相信自己可以做出最好的決定，沒有人有資格說嘴。

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