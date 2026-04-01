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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】香草色的天空

2026/04/01 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／呂政達

文山特殊學校那三年，兒子讀的是園藝科。所以那時的父親節和母親節，我們都會得到香草包的禮物，碎掉的各種香草混合後，散發著一個小花園在鼻端的跳躍。

聯絡簿中，偶爾會見到夾著枯萎的迷迭香和薰衣草，我想起自己讀書時把菩提葉夾在書內的記憶，等好久以後發現，只剩下脈絡的葉片，是時間的標本。

不知道兒子在學校，有沒有種植香草，照顧他自己的香草叢，或者他是一名聞香師，聞過千遍的香草香。

我們是有想過園藝治療，那時黃盛璘在象山農場，帶兒子去拜訪過。記得一叢叢的香草，連接通往象山的步道，香草的氣味從土壤發出，四周瀰漫著安靜，就跟那部電影的片名一樣，當嗅覺連結視覺，天空也變成香草色。

人稱大黃老師的黃盛璘，從小體驗植物和土地的感覺，她提倡五感教育，其中嗅覺的刺激，像是茶樹、薰衣草讓情緒得到緩和，我就很想在兒子情緒激動時，找一種香氣安慰他，好像土地在叫他的名字：你生氣起來好醜喔。不確定最適合兒子的香氣，對他可能是似曾相識的熟悉感。當然，園藝治療對自閉症孩子，自有更深遠的用意，主張在接觸香草植物中培養技能和一生的寄寓。

從文山畢業後，香草和園藝的課程也告中斷，但是帶兒子經過香水店，突然見他興奮地說：「歐舒丹的氣味。」於是我就常和他進香水和精油店，父與子一一學習辨識各種香草的氣味，直到店員終於發現這對父子可能不是來消費的。

再度遇見香氣，是八里療養院的歲月，疫情期間我們不能去會見他，他在房間內發怒連推看護，所以只要許可，我們便來辦會客。院區內有條香草小徑，種著薄荷和香水茉莉，於是，香氣讓兒子在煎熬的住院歲月，得到了短暫的安慰。

《楞嚴經》二十五圓通章，有位以聞嗅香氣而開悟的香嚴童子，他透過觀察嗅聞沉水香，體悟到香氣的生滅與無常，「香虛妄相，非由鼻入，亦非無依，亦無依處」。香氣是會飄散的，進入無常，足以讓人證道。電影《香草天空》中有句對白：「每個逝去的分鐘，都可能是改變一生的機會。」

逝去和飄散，我們不可能永遠處在香氣中，把握著短暫無常的回味，我和兒子回到香草色的天空下。

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