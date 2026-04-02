【藝術文化】《進擊的巨人》世巡音樂會6月首登台南 率樂迷重溫經典4/8啟售

《進擊的巨人》世界巡演音樂會將於6月前進台南首演。（MNA牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕繼去年首登台北小巨蛋、掀萬人朝聖熱潮後，《進擊的巨人》Beyond the Walls世界巡演音樂會將於今年首度前往南台灣，預計於6月5至7日在台南文化中心連演5場，本次演出由MNA牛耳藝術主辦、台南市政府共同主辦，引進與國際殿堂同等級製作規格，結合交響樂團、合唱團與搖滾樂團，重現動畫10年經典樂章，帶領樂迷重回「牆內」的熱血與震撼。

漫畫《進擊的巨人》不僅是粉絲們心中神作，其音樂也超越配樂範疇，成為粉絲心中意志不屈的象徵。（MNA牛耳藝術提供）

牛耳藝術表示，本次台南站演出比照國際巡演規格，作曲皆由澤野弘之（Hiroyuki SAWANO）與山本康太（KOHTA YAMAMOTO）親自監督製作。演出內容不僅採用日本原版樂譜，更由官方世界巡演指定的頂尖歌手與搖滾Live Band領銜，結合氣勢磅礴的交響樂團與合唱團，透過現場演奏強大渲染力，將《at’aek ON taitn》、《Footsteps of Doom》等神曲賦予全新生命。現場將同步於大銀幕播放動畫精選，將調查兵團的掙扎、艾連的抉擇與抗爭的信念揉合，帶給觀眾劇場般的沉浸式演出。

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日本漫畫家諫山創漫畫作品《進擊的巨人》，自2009年起連載、2013年動畫化以來，以其深邃的哲學與壯闊的世界觀，成為當代極具影響力的作品，更在2023年以完結篇動畫正式劃下10年傳奇的句點。做為作品靈魂的音樂，亦早已超越配樂範疇，成為粉絲心中不屈意志的象徵。

牛耳藝術指出，《進擊的巨人》Beyond the Walls世界巡演音樂會自啟動以來，橫掃杜比劇院、卡內基音樂廳及雪梨歌劇院等國際殿堂，讓「進擊」的精神在世界各地迴盪。如今，台南站的5場演出將從6月5日晚間首演拉開序幕至6月7日，為南台灣樂迷提供豐富的場次選擇。票券將於4月8日中午12點正式開賣，詳詢MNA牛耳藝術。

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