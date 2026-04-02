【藝術文化】民間戲曲劇藝提升計畫培育接班人 連演3週免費看

新和興總團第4代傳人江怡璇（左）與金鷹閣電視木偶劇團於記者會上共同演出。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心主辦「2026民間戲曲劇藝提升計畫聯演」，將於4月10至26日在台灣戲曲中心戶外廣場及小舞台登場。此為計畫第2年進階成果展演，集結歌仔戲、布袋戲、客家戲及北管戲等多元劇種，結合藝食市集與戲曲體驗活動，將連3週免費演出。

傳藝中心主任陳悅宜指出，「民間戲曲劇藝提升計畫」為培育接班人，以技藝訓練與實際展演，讓外台戲從傳統野台轉向更具表演質感的舞台形式，也藉戶外展演，讓戲曲重新進入大眾日常。

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首週由不同劇種輪番登場，繡花園戲劇團帶來歌仔戲《姜子牙下山》，描述姜子牙艱難收服琵琶精的過程；新樂園戲劇團演出客家戲《陳金定招親》，描繪陳金定與薛丁山的相遇與婚約；金鷹閣電視木偶劇團以布袋戲《西遊記之鬧天宮》呈現孫悟空名場面；翠蘭戲曲工作坊演出北管西路《走三關》，描述薛平貴與代戰公主間的情感轉折。

第2週以客家戲與亂彈戲為主題，慶美園亂彈劇團演出《黃鶴樓》，由人間國寶潘玉嬌傳承劇目內容；景勝戲劇團推出客家大戲《彭公案》，透過案件展現人物處境。第3週則由新和興總團帶來《秦英掛帥》，講述少年立功出征的故事；姿蓉歌劇團則演出《靈前會母》，描繪人物在法會中的相遇與情感揭露。演出詳詢傳藝中心官網。

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