自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】花露露童樂節7月開跑 邀親子展開藝文冒險

2026/04/02 05:30

衛武營「花露露的童樂節」將於7月4至19日登場。（記者陳文嬋攝）衛武營「花露露的童樂節」將於7月4至19日登場。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心「花露露的童樂節」將於7月4至19日登場，今年以「出發吧，探險隊！」為主題，推出5檔劇場展演，還有6項創意學習，邀請親子展開藝文冒險。

劇場節目展演由美國瓦卡偶劇團《渡渡鳥去哪了？》7月4至5日打頭陣，融合肢體表演、偶戲與絢麗視覺，演出渡渡鳥與骷髏男孩之間的精采故事；移動故事屋《機器人流浪記：迷路的阿諾×貓咪黃金鄉》連續兩週末登場，以兩齣180度環景動畫，搭配演員說書、近距離互動與沉浸式體感特效，引領親子跟著機器人追尋自我認同，體認環境永續議題。

衛武營原創IP花露露舞台劇《搶救魔幻飛船》11日帶領親子再度踏上旅程，找回伊摩小鎮笑聲；15日《花露露的童話奇緣》體驗亞洲最大管風琴震撼；18至19日《小雨滴》透過少量語言的物件劇場及現場擬音，以Hope小女孩與小雨滴的奇幻旅程，傳遞珍惜水資源理念。

還有6項創意學習與導覽活動，「衛武營音樂營&歐洲銅管之聲」帶領親子體驗多元樂音，美國瓦卡偶劇團「創意學習工作坊」紙張變變變—親子偶戲創作、親子共舞即興工作坊，以及衛武營兒童英語音樂劇營《蘇斯狂想曲》。演出詳詢衛武營官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中