【藝術文化】花露露童樂節7月開跑 邀親子展開藝文冒險

衛武營「花露露的童樂節」將於7月4至19日登場。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心「花露露的童樂節」將於7月4至19日登場，今年以「出發吧，探險隊！」為主題，推出5檔劇場展演，還有6項創意學習，邀請親子展開藝文冒險。

劇場節目展演由美國瓦卡偶劇團《渡渡鳥去哪了？》7月4至5日打頭陣，融合肢體表演、偶戲與絢麗視覺，演出渡渡鳥與骷髏男孩之間的精采故事；移動故事屋《機器人流浪記：迷路的阿諾×貓咪黃金鄉》連續兩週末登場，以兩齣180度環景動畫，搭配演員說書、近距離互動與沉浸式體感特效，引領親子跟著機器人追尋自我認同，體認環境永續議題。

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衛武營原創IP花露露舞台劇《搶救魔幻飛船》11日帶領親子再度踏上旅程，找回伊摩小鎮笑聲；15日《花露露的童話奇緣》體驗亞洲最大管風琴震撼；18至19日《小雨滴》透過少量語言的物件劇場及現場擬音，以Hope小女孩與小雨滴的奇幻旅程，傳遞珍惜水資源理念。

還有6項創意學習與導覽活動，「衛武營音樂營&歐洲銅管之聲」帶領親子體驗多元樂音，美國瓦卡偶劇團「創意學習工作坊」紙張變變變—親子偶戲創作、親子共舞即興工作坊，以及衛武營兒童英語音樂劇營《蘇斯狂想曲》。演出詳詢衛武營官網。

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