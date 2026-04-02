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【藝術文化】台南推文化內容生成平台 逾萬老照片守護府城記憶

2026/04/02 05:30

台南打造全台首座文化AI影像生成模型，故事永遠。（記者洪瑞琴攝）台南打造全台首座文化AI影像生成模型，故事永遠。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府昨（1）日正式發表「台南市文化內容生成平台」，成為全國第1個建立文化AI影像生成模型的城市，這套平台可不是普通AI，以近萬張府城老照片為訓練基礎，搭配專業文史工作者合作資料標記，讓這套模型能真正理解並精準演繹專屬於府城的歷史風華，賦予歷史影像全新生命。

台南市長黃偉哲說，現在生成式AI普及，影像製作不難，但缺乏在地資料支撐，容易出現不符台南情境的作品。這次台南結合工研院與台灣伊藤忠建置平台，系統性整理歷史影像、場景資料，也邀請民眾一起提供老照片與珍貴記憶，擴充資料庫，讓文化數位化更完整、成本更低。

研考會表示，該平台是地方縣市首創，在功能設計上更貼合創作者的需求，具備「文字生成圖片」、「局部重繪」及「老照片解析度放大」等3大核心技術。例如過去許多文史工作者或民眾家中珍藏的老照片，因為年代久遠而模糊不清，現在透過解析度放大功能，能利用AI運算自動補幀、強化細節，讓長輩的記憶重新清晰對焦；而「局部重繪」則能修復照片中破損缺失的區塊。對年輕創作者、微電影工作者來說，這不只是AI工具，更是說好台南故事的新利器。

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