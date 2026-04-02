【自由副刊】 尹玲／春天即將開綻哪一類的春天花朵

◎尹玲

◎尹玲

．

一

二月尚未結束

．

．

228竟響起與春天完全不一樣的聲音

亮起不尋常的色彩

滿天綻放一朵朵名叫煙火的奇特之花

．

三

受傷／死亡／逃難／失蹤

．

四

偏是我們長久等待

呼喚叫喊的

那一種羞怯柔婉的花

戰時止戰停火暫時和平花

為何至今

不願不要不會不肯不敢綻放

甚至無膽嘗試 站出 去開

．

五

風情無比獨特的

煙火煙花煙烽煙鏈

煙燄煙煉煙豔煙宴

風流焚透整個中東於半瞬間

．

六

有人天天炫耀特種 AI 語言

戰火 四小時內將停／不／四天／不／四週／不／四個月／四年／四╳四╳四╳四

須看我心境及天下氛圍

還有 我贏 他輸

．

七

波及杜拜

波及黎巴嫩再次被迫離鄉的

五十萬小老百姓

波及五洲四海無數無辜

度假旅行出差工作探親流浪者

困陷全球處處

．

八

正因史詩怒火行動

紅火黑雨連環

輕傷重傷半死全死能逃或者無蹤

全與

停火／戰爭

無關

．

九

荷姆茲海峽封鎖

油輪停航

有緣者請來此處

排排坐。食果果

．

十

那頂皇冠之上光亮璀璨明珠一顆

直若婉約小小心臟一枚立於核心節點

一粒僅離海岸25km（16mi）迷你小小島嶼

請繼續往下閱讀...

才第十四天

竟已進入中東史上

享受最強空襲世間罕有經驗

．

十一

明珠哈格島蕩漾於波斯灣漣漪海面

戰略性強地理位置軍事目標

90%石油出口港的妳正是國家命脈

空襲後如若中斷供應鏈

國際油價隨風搖曳飄蕩晃至何方

中東戰局動亂牽動宇宙安全

核戰會否也是花招最亮麗之最終格局

停格於此唯有無奈永訣的複雜繁瑣煙花煙宴

．

十二

向誰問

春天啊！又將開綻哪一類的

春天花朵？

．

■寫於繁複美以伊聲音色彩中，2026年3月台北。

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