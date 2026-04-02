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【自由副刊】 尹玲／春天即將開綻哪一類的春天花朵
◎尹玲
◎尹玲
．
一
二月尚未結束
．
．
228竟響起與春天完全不一樣的聲音
亮起不尋常的色彩
滿天綻放一朵朵名叫煙火的奇特之花
．
三
受傷／死亡／逃難／失蹤
．
四
偏是我們長久等待
呼喚叫喊的
那一種羞怯柔婉的花
戰時止戰停火暫時和平花
為何至今
不願不要不會不肯不敢綻放
甚至無膽嘗試 站出 去開
．
五
風情無比獨特的
煙火煙花煙烽煙鏈
煙燄煙煉煙豔煙宴
風流焚透整個中東於半瞬間
．
六
有人天天炫耀特種 AI 語言
戰火 四小時內將停／不／四天／不／四週／不／四個月／四年／四╳四╳四╳四
須看我心境及天下氛圍
還有 我贏 他輸
．
七
波及杜拜
波及黎巴嫩再次被迫離鄉的
五十萬小老百姓
波及五洲四海無數無辜
度假旅行出差工作探親流浪者
困陷全球處處
．
八
正因史詩怒火行動
紅火黑雨連環
輕傷重傷半死全死能逃或者無蹤
全與
停火／戰爭
無關
．
九
荷姆茲海峽封鎖
油輪停航
有緣者請來此處
排排坐。食果果
．
十
那頂皇冠之上光亮璀璨明珠一顆
直若婉約小小心臟一枚立於核心節點
一粒僅離海岸25km（16mi）迷你小小島嶼
請繼續往下閱讀...
才第十四天
竟已進入中東史上
享受最強空襲世間罕有經驗
．
十一
明珠哈格島蕩漾於波斯灣漣漪海面
戰略性強地理位置軍事目標
90%石油出口港的妳正是國家命脈
空襲後如若中斷供應鏈
國際油價隨風搖曳飄蕩晃至何方
中東戰局動亂牽動宇宙安全
核戰會否也是花招最亮麗之最終格局
停格於此唯有無奈永訣的複雜繁瑣煙花煙宴
．
十二
向誰問
春天啊！又將開綻哪一類的
春天花朵？
．
■寫於繁複美以伊聲音色彩中，2026年3月台北。
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