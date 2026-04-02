【家庭plus．寵物當家】空間再友善 狗狗未必愛

圖／達志影像

文／鄭曉蘭

愈來愈多家長出入各種場合時，都希望帶著愛犬同行，為了因應這股需求，各種標榜「寵物友善」的餐廳、咖啡廳應運而生。

這些商業設施的出現，本意自然是良善的；然而，當人們目光只聚焦於「想與狗兒形影不離」的需求時，往往容易忽略一個基本的核心前提：狗兒，是否真的享受長時間待在餐廳或咖啡廳？

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首先，我們必須回歸原點，思索一個基本問題：自家狗兒的個性是否享受餐廳或咖啡廳環境？忍受極限又是多久。長時間安靜待在店裡，並非狗兒與生俱來的內建能力，也不是所有狗兒都能樂在其中。

讓我們嘗試換位思考，以狗兒視角拆解「與家長到店裡飲食」這件事。對於狗兒而言，好玩的面向可能是：1.能與最愛的家長在一起、2.吃到平常吃不到的美味、3.遇見不同人狗（僅限社交能力極強的外向狗）等。相反地，壓力源則包括：1.被限制行動（牽繩、籠子）、2.長時間待在陌生密閉空間、3.與多數陌生人狗近距離相處、4.聊天、磨豆、杯盤碰撞等噪音、5.空氣充滿食物香氣，看得到、聞得到，卻不見得吃得到。

我常對家長說，為狗兒做出各種決策時，往往沒有所謂的「完美答案」。我們總在權衡利弊，根據自家狗兒的獨特個性與需求，盡力為狗兒做出利大於弊的選擇。

換言之，每位家長都不該將「狗兒陪我到店裡飲食」視為理所當然，而是在充分觀察與了解後，確認「我的狗兒喜歡社交而且對室內空間的社交感到自在」、「我的狗兒在室內空間能安心休息」，或是「我的狗兒能陪吃飯，但極限大概1小時」等。唯有透過這些細膩的觀察，我們才能謹慎地為狗兒挑選適合店家，並規畫待在店內的時長，以及進店前後的紓壓活動。

我也喜歡帶狗兒去咖啡廳，但我非常清楚，比起裝潢精美的店家，她更愛在安靜的大自然中自由探索。一般來說，她的極限約為90分鐘，需要較寬敞空間，餐期光看人進食會很痛苦，所以上館子或待咖啡廳，從來不會是我們的共同日常活動，更像是偶爾點綴的體驗。

成行前，我通常會先獨自造訪，或先看看店家內部照片，確認桌距與動線適合狗兒待才會帶去。進店前後，我會各安排一次散步，同時帶足她喜歡的零食，與我一起享用。最近，有位狗友帶著愛犬跟我喝咖啡，不到一小時，對方狗兒開始顯得焦躁、在大門前徘徊，甚至吠叫。我們對視一眼，立刻結帳離開。因為當狗兒已經表達再也待不下去時，「離開」就是身為家長必要且理所當然的選擇。

也有家長希望訓練狗兒「待在店裡的能力」。首先，我會先引導家長釐清目的。如果是想提升狗兒社交能力，那麼充滿陌生人狗的陌生密閉環境，絕不是練習的好場所。如果是人離不開狗或狗離不開人，那麼核心課題應該是人類自身與狗兒的獨處能力。

如果這純粹是個人想望，那我們可以從點杯咖啡外帶，在店裡待5到10分鐘開始練習，並觀察狗兒是否喜歡這樣的體驗，再決定是否繼續練習並延長時間。很多時候，當家長學會觀察狗兒只是為最愛的人而忍受時，往往會轉而選擇人狗都能真正放鬆且樂在其中的活動。畢竟，真正的友善，不在於空間是否允許狗兒進入，而在於我們是否看見了狗兒真實的感受。（作者為狗兒行為諮詢師）

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