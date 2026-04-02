【家庭plus．四季好食】清冰箱做好菜

剩下的火鍋肉片切絲，炒豆干就能馬上消耗完。

文、圖／梁瓊白

剩下的火鍋肉片切絲，炒年糕就能馬上消耗完。

年過了，可是冰箱依然有年菜用剩的食材，尤其是東一點、西一點的品項，占著冷凍庫特別礙眼。

冬天一定會吃上幾次的火鍋，但如今都開春了、天氣也暖和了，估計應該不會再吃火鍋，可是冰箱還有火鍋肉片，如果不處理，繼續冰下去的下場只會愈冰愈乾、水分盡失。這種肉片切得又薄又大，涮火鍋只要進出幾下就吃，口感是鮮嫩的，但如果退了冰去炒，遇熱後會收縮得又柴又硬，最好切絲，因為薄，省略了片肉的刀工，可以直接切得要多細有多細。

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切好的肉絲不用加太白粉，免得炒的時候黏成一團炒不散，這樣切出來的肉絲很細，所以炒了也不會老。

冰箱還找出幾小條白年糕，也是過年用剩的，冰得有點硬，先用熱水泡軟了，才好切片，還有半小棵大白菜，三樣材料正好做白菜炒年糕。先炒肉絲再炒白菜，接著放年糕，調味用點蠔油、一點糖、少許鹽，連水都不用加，因為白菜炒了會出水，材料簡單、做法簡單，炒好就是能吃一頓的簡餐。

如果沒有年糕，肉絲蛋炒飯也是一絕，要不是火鍋肉片，平常絕對切不出這麼細的肉絲。把蛋打散、炒好先盛出來，再放油炒蔥花、肉絲，然後放冷飯，蛋再回鍋一起炒勻，只用少許鹽和胡椒粉調味，肉絲看起來又細又多，蛋香撲鼻，一點也不比外面買的差。

豆干炒肉絲更是好吃又好做的下飯菜，肉絲不需要刀工就能切好，只有豆干需要點耐心，用五香豆干或滷豆干都行，切絲炒才入味，辛香料是比較多的蒜末和蔥花，油多放點，肉絲和豆乾先後下鍋稍微煸一下，然後下蒜末、蔥花，再用酒、醬油、少許糖、胡椒粉調味，炒勻起鍋，又香又下飯。

冰箱還有庫存貨嗎？學我，吃掉它。

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