自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．四季好食】清冰箱做好菜

2026/04/02 05:30

剩下的火鍋肉片切絲，炒豆干就能馬上消耗完。剩下的火鍋肉片切絲，炒豆干就能馬上消耗完。

文、圖／梁瓊白

剩下的火鍋肉片切絲，炒年糕就能馬上消耗完。剩下的火鍋肉片切絲，炒年糕就能馬上消耗完。

年過了，可是冰箱依然有年菜用剩的食材，尤其是東一點、西一點的品項，占著冷凍庫特別礙眼。

冬天一定會吃上幾次的火鍋，但如今都開春了、天氣也暖和了，估計應該不會再吃火鍋，可是冰箱還有火鍋肉片，如果不處理，繼續冰下去的下場只會愈冰愈乾、水分盡失。這種肉片切得又薄又大，涮火鍋只要進出幾下就吃，口感是鮮嫩的，但如果退了冰去炒，遇熱後會收縮得又柴又硬，最好切絲，因為薄，省略了片肉的刀工，可以直接切得要多細有多細。

切好的肉絲不用加太白粉，免得炒的時候黏成一團炒不散，這樣切出來的肉絲很細，所以炒了也不會老。

冰箱還找出幾小條白年糕，也是過年用剩的，冰得有點硬，先用熱水泡軟了，才好切片，還有半小棵大白菜，三樣材料正好做白菜炒年糕。先炒肉絲再炒白菜，接著放年糕，調味用點蠔油、一點糖、少許鹽，連水都不用加，因為白菜炒了會出水，材料簡單、做法簡單，炒好就是能吃一頓的簡餐。

如果沒有年糕，肉絲蛋炒飯也是一絕，要不是火鍋肉片，平常絕對切不出這麼細的肉絲。把蛋打散、炒好先盛出來，再放油炒蔥花、肉絲，然後放冷飯，蛋再回鍋一起炒勻，只用少許鹽和胡椒粉調味，肉絲看起來又細又多，蛋香撲鼻，一點也不比外面買的差。

豆干炒肉絲更是好吃又好做的下飯菜，肉絲不需要刀工就能切好，只有豆干需要點耐心，用五香豆干或滷豆干都行，切絲炒才入味，辛香料是比較多的蒜末和蔥花，油多放點，肉絲和豆乾先後下鍋稍微煸一下，然後下蒜末、蔥花，再用酒、醬油、少許糖、胡椒粉調味，炒勻起鍋，又香又下飯。

冰箱還有庫存貨嗎？學我，吃掉它。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中