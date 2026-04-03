【藝術文化】國表藝董事長交接 楊其文接棒高志尚：續強化各館團

國表藝董事長交接，由文化部長李遠（中）擔任監交人，第3屆董事長高志尚（左）將印信轉交給第4屆董事長楊其文（右）。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家表演藝術中心昨（2）日舉行董事長交接典禮，由文化部長李遠擔任監交人，第3屆董事長高志尚將手中印信轉交給第4屆董事長楊其文；前後2屆董監事及3館1團總監，還有前董事長朱宗慶與多位公私立藝文相關單位代表，皆出席見證。

李遠致詞開頭就說，「今天這個交接典禮看起來隆重簡單，可是已經讓我們焦慮了好幾個月。」因為國表藝董事長肩負很多重大責任，在堅守利益迴避前提下，又是無給職，如此受注目的人選其實很難找，到處請教的結果，大家指向楊其文。李遠指出，楊其文非常熟悉國表藝，曾做過總監，也當過北藝大校長；身兼劇場空間、建築與劇場設計、劇場經營等各種專業，本身又能跟國際連結，關注社會公益。

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「我比較擔心的是他很喜歡罵人，」李遠幽默地說，「所以我拜託他，你上任之後少罵一點人，因為我們在立法院會很麻煩。」但李遠話鋒一轉：「也是因為他這種個性，可以看出他非常真誠……畢竟我們是要找一個很正直、很公正，然後很有能力的董事長。」對此，過去時常寫文章針貶時事的楊其文，妙回近年比較少罵了，但未來看情況，還是要「做該做的事，講該講的話」。

文化部長李遠（右6）與第4屆國表藝董監事合影。（記者凌美雪攝）

交接典禮上，李遠特別感謝第3屆董監事會與高志尚董事長，帶領國表藝挺過疫後振興的困難階段，讓整個兩廳院OPENTIX的票房愈來愈好，國際連結愈來愈強，社會公益活動也愈來愈多；高志尚則特別感謝3場館藝術總監的拚搏，不輕易放過各種有助於營運發展的可能與機會，還有NSO的國際巡演，在國際代表性場館演出並獲得高度迴響。

過去曾擔任8年國表藝常務監事的楊其文，也首度公開談及接任董事長的願景，對2位前董事長朱宗慶與高志尚分別以藝術實踐和企業管理的角度，帶領國表藝穩健成長、度過許多挑戰，除致上謝意，未來也將在既有基礎上，持續推動台灣表演藝術與國際接軌；同時，也要致力活化人力資源，增進專業人才的養成及流動；另外要推動評鑑指標考核標準的調整，讓各館團發揮特色，進一步提升成果。

至於眾所注目的國表藝3館藝術總監人選，楊其文表示還在多方尋覓考量，將進一步徵詢，於4月14日董事會後公布。

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