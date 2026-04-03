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【藝術文化】捷克當代設計對話傳統工藝 「絕美造物」特展台北登場

2026/04/03 05:30

捷克藝術家羅尼．沛雷索（Rony Plesl）以陶土與釉料創作的哈班陶瓷花瓶。（記者董柏廷攝）捷克藝術家羅尼．沛雷索（Rony Plesl）以陶土與釉料創作的哈班陶瓷花瓶。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由捷克中心台北與國立台灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）攜手合作的「絕美造物：捷克工藝與設計展」，於昨（2）日在工藝中心台北當代工藝設計分館正式登場，展期至8月23日。

展覽核心源於策展人克拉拉．海格羅娃（Klára Hegerová）發起的「美麗工藝」（Krásná práce）計畫，其將捷克、摩拉維亞與西里西亞地區的古老工藝知識，透過設計師、工匠、民族學家與歷史學家的跨領域合作，重新置於現代美學語境中。計畫強調工藝所蘊含的永續生活理念，並呼應歐盟發起的「新歐洲包浩斯」運動，致力於復興美術工藝的文化倡議。

「絕美造物」展出珠寶、服飾、陶瓷及飾品等捷克現代工藝品。（記者董柏廷攝）「絕美造物」展出珠寶、服飾、陶瓷及飾品等捷克現代工藝品。（記者董柏廷攝）

此次展覽匯聚51組作品，涵蓋珠寶、時尚服飾、陶瓷、玩具及家居飾品，並呈現棒槌蕾絲（Bobbin lace）、鏤空彩蛋（Perforated Easter eggs）、織錦緞（Brocade）、哈班陶瓷（Habán ceramics）及金屬線編織（Wire craft）等多項技藝，從中可見捷克工藝師將經驗融入新世代對造型與裝飾的詮釋。

捷克中心台北表示，本計畫由「合作社工作」（Družstevní práce）基金會發起，希望透過台北巡展支持在地創作者，並向大眾證明工藝精神（poctivá práce）在數位時代依然具有強韌的生命力。

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