【藝術文化】北藝中心小戲台「匿名共同體」 4/11起免費開演

娩娩工作室推出《魑魅魍魎》。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心推出的「2026北藝小戲台：匿名共同體」，邀請「2025北藝學院：策展實驗室」學員曾冠菱擔任策展人，自4月11日至5月16日，每週六傍晚在北藝中心的小戲台，由3組表演團隊輪番帶來共12場免費演出。

策展人曾冠菱表示，「捷運是日常生活的代名詞」，「匿名共同體」則是都市的縮影，她希望以捷運為喻，將車廂內匯聚的多元身分族群，帶到車水馬龍的戶外戲台，開啟一場關於生存、權力與想像的魔幻交會。

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此次展演規畫3種不同「景色」的節目。4月11日與18日由郭宸瑋與莊衿葳帶來《秘密行動代號：斬殺歌利亞》，以單口喜劇形式，呈現司機與基層勞工衝撞總統府的吶喊。4月25日與5月2日由盜火劇團推出經典改編《椅仔》，透過退休老兵與台灣婦人的無盡等待，叩問政治體制中誰在替被遺忘的群體發聲。5月9日與16日則由娩娩工作室推出《魑魅魍魎》，林唐聿與曾冠菱將掛起燈籠隧道，並讓鬼怪在白天現身，藉此指認都市發展下被拋棄的記憶殘存。

策展團隊表示，面對小戲台戶外嘈雜、流動性高的限制，演出不會試圖對抗噪音，而是將環境音納入其中，透過高密度的語言與視覺敘事撞擊聽覺，測試經典文本與社會議題能否在繁忙的士林夜市旁，重新喚醒大眾的想像力。活動詳詢北藝中心官網。

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