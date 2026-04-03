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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．柴米油鹽】懂知足 快樂來報到

2026/04/03 05:30

圖／張慰慈圖／張慰慈

文、圖／張慰慈

圖／張慰慈圖／張慰慈

邁向初老後，我的睡眠品質一直不穩定。索性把對待無常的方式拿來應對生理時鐘的偶爾跳針。

對待無常最好的方式，就是面對與接受那些無法控制的變化，一切隨順。不焦慮那種忽然的醒來，醒了睡了隨性些，便不會為失眠所苦。這也是一種對自己的寵愛。如此，便讓更年期少了許多折磨自己的機會。

假日裡這樣的享受更是能毫無顧忌地徹底實踐，所以常常一個回籠覺後再睜眼，日已上三竿都不足為奇，偶爾近午也是常事。

日前眼看市場要收市了，這才匆匆趕著去一趟市場，但每次都會在這個時候碰巧趕上些許好運氣，撿到便宜就會讓我擁有中樂透彩的心情。總之這時的買賣秩序，通常會有些風雲變色的景象，那些可遇不可求的大禮總會帶給持家的主婦一些驚喜。

踏進市場已經近午12點，人潮已退去大半，攤子也是。一些熟識的老闆總會問候一句：「老師！今日晚起了？」

其實，家裡的冰箱從來不會有真正斷糧的危機存在，巷口還有個大糧倉（大超市），不必太驚慌。只是上傳統市場似乎變成了一種過日子的儀式和樂趣。

「蘿蔓一包，隨便賣，來喔！來看看！」只見那精壯漢子扯開嗓子，手提一袋在店門口叫喚。我被吸引瞄了一眼，便毫不猶豫大步向前。只見塑膠袋裡的那兩棵肥美又碩大，「多少錢？」我問。他打量著我：「30就好，要收攤回家了。」30？雖然我的心裡已經波濤洶湧，還是要佯裝鎮定，不能暴露出自己沒見過世面的樣子。

「我的媽呀！日前在日系超市裡，個頭比眼前這一個還要小一些，用一張紙鈔都不夠付，當時心裡捨不得因而做罷。」我自己心裡嘟囔著。於是趕緊掏錢拿下。

這對我就是一種生活裡的小確幸，就像在便利的都市裡享受著農村般的物價，這對我也是一種恩典，日子便感到充滿了快樂與富足。

但喜的從不是占了便宜而得的歡快，而是深感自己被上天眷顧而產生的感恩。

風雨由天，快樂由己。我們一定要在力所能及的範圍裡，活得盡興，瀟灑且從容。

能治癒我們的從來不是時間，而是心中的那份釋懷和明白。

蘿蔓是我和兒子都喜歡的蔬菜，可以變出許多西式烹調的料理，也替平日一般家常菜增添了不同的飲食樂趣。

帶著雀躍的心情回家，習慣性地拍照記錄一下，心裡很感恩，30元連買杯超商咖啡的錢都不夠，卻可以讓獨居的我在餐桌上加菜好幾頓，這個世道裡，每個人心裡的那把尺真是多有不同，是過得滿園芬芳還是一地雞毛，全憑心與萬物的相映。

簡單的生活令人感到真實的快樂。「足夠」，是一種心裡的平安，也是智慧。

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