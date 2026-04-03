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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】玫瑰玫瑰我愛你 滿滿幸福感

2026/04/03 05:30

維持世界最高水準及最多品質的橫濱英國玫瑰園，體現玫瑰高貴與細膩的魅力。（劉黎兒攝）維持世界最高水準及最多品質的橫濱英國玫瑰園，體現玫瑰高貴與細膩的魅力。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

東京北區舊古河庭園的玫瑰跟財閥建的洋館相互輝映。（劉黎兒攝）東京北區舊古河庭園的玫瑰跟財閥建的洋館相互輝映。（劉黎兒攝）

近年日本各地很費心栽培許多品種玫瑰，甚至多達兩千多種，東日本最大的茨城花園高達3萬株，顏色、姿態或香氣各有不同，豐富動人。玫瑰一年5月及10月可以觀賞兩次，各地玫瑰園歐洲風味十足，加上日本流的細緻，觀賞玫瑰總能讓人享受特有高貴與五彩繽紛的奢華豔麗，覺得自己在視覺或身心都受薰陶，暫時離開都會的喧囂，療癒效果無比！

玫瑰在萬花之中，具有壓倒性之美，拔粹出眾程度不輸櫻花、梅花，而且大多為低矮的灌木，可以放鬆地觀賞。櫻花幾乎沒有香氣，但玫瑰香氣繁多，好聞、紓壓能調節情緒外，聞香後也理解為何人類自古喜愛香水，原來香氣是如此有魅力而能展現自我的誘人玩意！

玫瑰顏色真的多得驚人，紅、白、粉、紫、黃、橘等等，深淺及大小模樣變化多端，除了世界各國品種外，還能看到許多日本原創品種，體會到日本人對玫瑰的熱情！滿開的玫瑰園非常華麗，不論從哪個角度拍照都美，從玫瑰園出來，總覺得自己彷彿換了個人般，園內每個人都笑容滿面。1959年設立，想拓展日本玫瑰文化的千葉京成玫瑰園的企業理念，就是想透過玫瑰帶來幸福與夢想，現在該園有1600種、1萬株玫瑰。

我近年造訪過關東地區很多玫瑰園，最感動的是橫濱西區的「英國玫瑰園」。這是2016年改建自原本能展望橫濱港的港見丘公園玫瑰花圃，共有2200品種、2800株，品種蒐集是日本國內外首屈一指，從古代品種到新開發的都有，庭園設計本身細膩，讓人與花有最美妙的接觸，不輸本家的英國玫瑰園。

無須出遠門，東京調布市神代植物園的玫瑰園有400個品種、5200株，是東京最大規模，下沉式庭園宛如歐洲皇宮庭園設計，曾獲「世界玫瑰會聯合優秀庭園獎」，都是較珍貴或原種玫瑰。東京光丘公園旁的四季香玫瑰園，依照香氣種類分為大馬士革香、辛香、沒藥香、果香、藍調和茶香等六區，除了觀賞玫瑰美姿外，還能埋頭尋找自己喜愛的香氣，重新發現自己。其他如北區舊古河庭園則能跟大正時代財閥建的洋館相互輝映，風味不同！

800種7500株的千葉谷津玫瑰園噴水及幾何式設計庭園美侖美奐。玫瑰園也被地方自治單位當做振興項目，不收費卻又內容豐富，如埼玉縣規模最大的「伊奈町記念公園」有400種、5000株以上；或是神奈川川崎市「生田綠地玫瑰苑」是1958年建的，為向丘遊樂園一部分，曾為東洋第一的玫瑰園，遊樂園關閉後由該市接收800種3300株，該園隔壁就是《哆啦A夢》作者的「藤子．F．不二雄博物館」，還可一箭雙鵰參觀！

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