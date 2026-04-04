【家庭plus．美味教室】敬自己一杯

敬自己一杯

文／池銀暻 譯／譚妮如

最近在韓國獨酒、獨食已是極為耳熟能詳的詞語。在多年以前人們須鼓起極大的勇氣，才敢獨自到餐廳用餐。近來隨著單身人數急速攀升，陸續出現專為獨酒族、獨食族量身訂做的新外食文化。

單身族無須親自造訪餐館，也能在舒適的家中獨自享受品酒的樂趣。一個人也能享受到獨處的閒適感，這就是獨酒族的特權。獨酒族能以簡單食材烹調出來的下酒菜為伴，即使一個人獨飲也不會覺得寂寞，反而更能享受到其中的樂趣。今天就為辛苦一整天的自己來一杯，並說句「辛苦了」，為自己打打氣！

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奶油起司卡納佩

奶油起司卡納佩

材料（1人份）：

薄脆餅乾8片（或長棍麵包片）、原味奶油起司5大匙（50公克）、蘋果1/2顆（或其他水果，100公克）、核桃1又1/2大匙（或其他堅果類，15公克）、蜂蜜1大匙

做法：

1.蘋果切成0.3公分厚的切片。

2.核桃擣成粗塊。用平底鍋將核桃烤成金黃色，更能散發出香濃味道。

3.利用湯匙背面舀出原味奶油起司後，放入盤子中。

4.在步驟3上方淋上蜂蜜、撒上核桃。

5.將薄餅、蘋果放入盤中。原味奶油起司可依照個人喜好，塗抹在蘋果和薄餅上享用。

TIP：蜂蜜能以同等量（1大匙）的蘋果醬、水蜜桃醬等柔滑口感的水果醬代替。

適合搭配的酒款：啤酒、香味豐富的白啤酒、葡萄酒、水果香氣的氣泡酒、白葡萄酒

花椰菜培根沙拉

花椰菜培根沙拉

材料（2～3人份）：

白花椰菜1/2顆（200公克）、洋蔥1/4個（50公克）、培根3片（42公克）、香芹末1大匙、食用油2大匙、胡椒粉適量

醬汁：優格1瓶（85公克）、美乃滋1大匙、蜂蜜1大匙、芥末籽2小匙（或黃芥末醬）

做法：

1.在容器中放入所有醬汁食材攪拌均勻。

2.洋蔥切成0.5公分寬的長條狀，培根切成0.8公分寬的片狀。

3.白花椰菜洗淨分成4等份後，切成薄片。

4.在熱平底鍋中放入食用油、洋蔥、培根、胡椒粉，以中火拌炒6～8分鐘至酥脆的口感，再擺放在廚房紙巾上，去除油分。

5.在容器中放入白花椰菜、醬汁、步驟4食材、香芹末，撒上胡椒粉即完成。

TIP：白花椰菜能以同等量（200公克）的白菜或紫白菜切絲代替使用。

適合搭配的酒款：啤酒、啤酒花香味佳的艾爾酒、葡萄酒、乾澀口感的氣泡葡萄酒、白葡萄酒

味噌醬烤豬肉

味噌醬烤豬肉

材料（2～3人份）：

豬頸肉（或豬肩肉）400公克、洋蔥1顆（200公克）、黑芝麻適量（可省略）、食用油2大匙

味噌醬：味醂2大匙、醬油1大匙、日本味噌3大匙、胡椒粉適量

醬油醬汁：

糖3大匙、檸檬汁3大匙（或用醋1又1/2大匙）、醬油1大匙、綠芥末醬1/2～1匙

做法：

1.豬頸肉切成一口大小。用廚房紙巾包覆，吸附血水。在容器中放入味噌醬食材和豬肉，攪拌15分鐘左右。

2.洋蔥切成薄圓切片後，用冷水浸泡，去除辣味，用篩網撈起，瀝乾水分。

3.在容器中放入醬油醬汁全部材料，攪拌均勻。

4.在已加熱的平底鍋中放入食用油、豬肉，以中火煎3分鐘左右至呈現金黃色，再撒上黑芝麻即可盛盤。將步驟3的醬汁淋在洋蔥上，即可搭配豬肉料理享用。

適合搭配的酒款：啤酒、添加水果香味的IPA、燒酒、葡萄酒、富滿香氣的淡口味葡萄酒、清酒

紅酒醃香腸

紅酒醃香腸

材料（1人份）：

西式香腸6根（德國香腸或維也納香腸，75公克）、甜椒1/4顆（或青椒1/2顆，50公克）、洋蔥1/6顆（30公克）、食用油2大匙、紅酒3大匙

醬汁：巴薩米克醋1大匙、蜂蜜1大匙、鹽少許、胡椒粒少許、香芹末1小匙

做法：

1.香腸切成1公分厚的斜切片。

2.甜椒、洋蔥切成0.5公分寬的長條狀。

3.在平底鍋中放入食用油、甜椒、洋蔥、鹽以大火拌炒2分鐘，再放入香腸、胡椒粒，續拌炒2分鐘。

4.放入紅酒、巴薩米克醋、蜂蜜、鹽，以大火續煮1分30秒收汁。盛盤並撒上香芹末即完成。

TIP：若想品嘗稍辣的味道，也可以在步驟3中和香腸一起放入紅辣椒乾末。

適合搭配的酒款：啤酒、帶點奶油香味的黑啤酒、雞尾酒、紅葡萄桑格里酒（Sangria）

（圖片提供／《需要下酒菜的每個瞬間─各式酒飲×100道有品味的下酒菜》橙實文化）

《需要下酒菜的每個瞬間─各式酒飲×100道有品味的下酒菜》

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