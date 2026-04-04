【藝術文化】長榮交響樂團生命詠嘆調 在台首演國峻不回來吃飯

在美國出生長大的大提琴家邵欣玲。（長榮交響樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕旅美作曲家陳士惠多年前曾以本土文學作家黃春明的詩作為題材，用音樂書寫童年回憶，後來又將其中黃春明悼念愛子的詩作〈國峻不回來吃飯〉擴大創作為新曲，於美國由同樣旅美的指揮家后正宇與大提琴家邵欣玲合作首演，感人至深。長榮交響樂團將於5月邀請后正宇與邵欣玲，於「生命詠嘆調」音樂會中重現。

長榮交響樂團協同指揮后正宇。（長榮交響樂團提供）

兩位台裔美籍音樂家，后正宇現任長榮交響樂團協同指揮，以充滿活力的舞台表現、富有洞察力的詮釋與卓越技巧贏得高度讚揚。曾任亞特蘭大交響樂團首位駐團指揮及亞特蘭大青少年交響樂團音樂總監，自2021年起與大師梵志登維持密切合作，2023年首度與紐約愛樂合作，目前亦任職於萊斯大學音樂學院。

請繼續往下閱讀...

大提琴家邵欣玲為美國頂尖榮譽「艾佛瑞．費雪職業大賞」（Avery Fisher Career Grant）得主，是一位風格多元且充滿熱情的藝術家，《紐約時報》盛讚其演出「深具表現力且充滿力量」，《華盛頓郵報》則給予「深度令人滿足」的高度評價。

「生命詠嘆調」音樂會上半場由雅納捷克的歌劇《死屋手記》序曲展開，此作改編自俄國文學巨擘杜斯妥也夫斯基同名小說，透過孤絕的小提琴線條與打擊樂鏈條的撞擊聲，刻劃出西伯利亞勞改營中的掙扎。隨後便是作曲家陳士惠的大提琴協奏曲《國峻不回來吃飯》，將文學中感人的喪親之慟，化作一封結合影像與音響能量的深情家書。

下半場樂團將呈獻斯特拉溫斯基成名鉅作《火鳥》，以瑰麗的配器與強烈的節奏語言，生動演繹浴火重生的神話傳奇。長榮交響樂團表示，從《死屋手記》的囚禁到《火鳥》的璀璨重生，「生命詠嘆調」音樂會將在最終的壯麗旋律中，與聽眾一同完成從黑夜走向黎明的生命昇華。5月23日晚間在台北市中山堂演出，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法