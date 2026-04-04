【藝術文化】台文館主辦玩家登入 歡迎來到兒童文學世界

「玩家登入：兒童文學特展」童詩森林單元，展出10首與大自然元素相關的作品。 （台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館（以下簡稱台文館）主辦的「玩家登入：兒童文學特展」聚焦2000年後台灣兒童文學的多元發展，並結合圖像、繪本與多語文化，期望透過精選作品與互動設計，引導大人與小孩共同進入文學世界。

台文館館長陳瑩芳表示，兒童文學為台灣文學的重要一環，從早期的口傳兒歌、童詩，演變至當代的少年小說與精美繪本，每一段文字都是島嶼生長的記憶。展覽的脈絡中可見兒童文學從早期的純文字創作，到當代結合插畫的繪本創作中，展現非凡的說故事技巧及深刻故事內涵。

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展覽從「兒童視角」出發，呈現兒童文學從純文字到圖像結合的演變過程，並規畫暑假辦理兒童策展工作坊，讓孩子實踐自身觀點。該展覽未來也計畫巡迴至台東等城市，持續擴大影響力。展中展出多件跨世代的珍貴文物，包含黃鳳姿《七爺八爺》、楊逵〈月光光〉童詩手稿、李潼《少年噶瑪蘭》手稿以及林良〈小太陽〉手稿。此外，現場亦匯集趙天儀、馬景賢、周大觀等作家的手稿與早期珍本，如《楊喚詩集》、小野90年代童話《藍騎士與白武士》等。

展區分為5大主題區：「童詩森林」將作家的浪漫童心立體化，暑假將邀請孩童擔任策展人揮灑創意；「兒童文學的時光旅行」讓玩家坐上時光機，回顧文學萌芽的歷程。「文字與圖畫的任意門」細緻介紹橋梁書、圖像小說與少年小說；「家鄉的悄悄話」透過影音互動空間，建立孩子對母語及家鄉的認知。最後，「環遊世界交朋友」展示台灣繪本走向國際的成果，展出黃一文、王春子、周見信及郝洛玟等創作者的原稿與外譯繪本，呈現台灣故事跨越國界的魅力。詳詢台文館官網。

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