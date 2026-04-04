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【藝術文化】NOTE！台灣音樂劇鋼琴歌譜集出版 建立樂譜流通與授權機制

2026/04/04 05:30

《NOTE! 台灣音樂劇鋼琴歌譜集》收錄自27個原創音樂劇作品共31首歌曲。 （榮耀基金會提供）《NOTE! 台灣音樂劇鋼琴歌譜集》收錄自27個原創音樂劇作品共31首歌曲。 （榮耀基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕如果從1997年《吻我吧娜娜》算起，台灣音樂劇發展至今已逾30年，期間有許多相當受歡迎的作品，如《SC驚釀小酒館》、《火神的眼淚》、《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，以及被譽為現象級音樂劇《勸世三姊妹》等。榮耀基金會發起出版《NOTE！ 台灣音樂劇鋼琴歌譜集》，首度系統性整理近代原創音樂劇作品的鋼琴樂譜，盼透過系統整理與出版，讓原創歌曲得以被保存、再現與延伸。

此計畫由作曲家冉天豪、王希文與導演曾慧誠擔任召集人，從曲目選擇到譜集監製，整理台灣近年音樂劇代表性作品的脈絡，並挑選出適合音樂劇學習者使用的歌曲，透過標準化整理出版《NOTE！ 台灣音樂劇鋼琴歌譜集》，收錄自27個原創音樂劇作品共31首歌曲，編輯團隊向各製作團隊與創作者取得原始資料，重新整理為人聲與鋼琴編制的標準化樂譜，並附演唱說明與解析，以利教學、排練與演出使用。

此外亦同步建置授權申請系統，可依使用情境申請公開演唱或教學授課等授權，系統將提供費率與申請流程指引，提升版權使用的便利性。榮耀基金會執行長孫瑞君表示，此次出版可視為音樂劇產業基礎建設的一環，希望逐步建立台灣音樂劇歌曲可被使用與被傳唱的環境。

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