【藝術文化】鳳甲美術館纖維的見證 展出康雅筑麻類纖維創作

藝術家康雅筑以苧麻、漢麻與亞麻等麻繩創作，企圖召喚海洋歷史中，跨洲貿易的軌跡。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕鳳甲美術館主辦的「纖維的見證」，呈現藝術家康雅筑近年研究麻類纖維的創作成果。展覽集結其於台灣、泰國與歐洲法國之間完成的作品，透過苧麻、漢麻與亞麻交錯的敘事，勾勒出一條從亞洲副熱帶到歐洲溫帶、跨越不同時代貿易路線的文化交流脈絡。

此計畫自2021年至2025年分階段展開，康雅筑首先於台灣東岸研究苧麻在阿美族紡織傳統中的運用，觀察其如何承載祖靈知識，同時見證日本殖民與現代化的歷史痕跡，隨後創作延伸至泰國北部，漢麻在蒙族文化中透過捻線與編織技藝，與身分、社群與精神性緊密連結，最終抵達歐洲的亞麻研究，以束腰歷史切入，帶出關於社會景觀與身體規訓的討論。

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展場空間運用美術館廊道的細長特性，讓植物、纖維、身體與歷史沿著動線展開。特別的是，「纖梭之航」系列作品成為展覽的核心段落，3艘以織梭為本體轉化的船形雕塑，分別對應台灣的苧麻、歐洲的亞麻與泰國的漢麻，使織作工具轉化為承載記憶與遷徙的載體。詳詢鳳甲美術館官網。

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