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【家庭plus．徵文大拼盤】童年快樂回憶

2026/04/05 05:30

圖／顏寧儀圖／顏寧儀

讓孩子長大後想起都覺得甜蜜、快樂，應該是很多家長希望做到的，孩子的快樂回憶，也許比你想的還容易……

圖／顏寧儀圖／顏寧儀

〈一起吶喊〉童年 因棒球充滿色彩

文／古林彭（台南市）

我現在年紀10歲，想和大家分享我的快樂童年。最快樂的回憶，就是棒球陪伴我的日子。

平時一回家，我會馬上打開電視看各種棒球賽事的轉播，有時會看美國職棒，大谷翔平一打全壘打，我們家就會一起歡呼。不僅如此，全家還去過台南球場看例行賽，及台北大巨蛋看台日交流賽，在現場看球賽氣氛很熱鬧，還有機會接到飛球，拿回家做紀念。

今年去日本北海道看棒球，當時有個小插曲：當我們買完票時，才發現我最喜歡的球員──古林睿煬隔天才上場，當時我很錯愕，哭鬧著一定要看到他，沒想到爸媽居然買了票，再帶我去看第二場，這讓我欣喜若狂，真感謝爸媽。因為對棒球的熱愛，我還參加學校Teeball隊，不管是晨跑還是晨練，都勤奮努力地練習，希望可以在比賽中拿到勝利。

我覺得若要有一個快樂童年，須符合三大要素：一是不上補習班，沒有課業壓力，二是可以和家人常常同聚，三則是能獲得父母的支持與鼓勵。這三者我都擁有，所以很快樂！

〈一起開會〉家庭會議 實則同樂會

文／織嫚（台南市）

在我們家，星期六晚上是最期待的時刻──那天要開「家庭會議」。爸爸會用很正式的語氣說：「七點半準時開會！」

我們幾個小孩立刻乖乖坐好，但心裡都在偷笑，因為大家都知道，那其實是去雜貨店的通行證。也是一個星期裡面，唯一被允許可以晚睡的那一天。

會議開不到10分鐘，爸爸就會宣布：「表現良好，全體外出採購！」我們立刻衝向巷口的小雜貨店，塑膠拖鞋拍打著地面，有人挑可樂糖、有人選洋芋片，還有人猶豫要不要買冰棒。買完零食回家，電視剛好播放八點的電影。

客廳的燈亮著，桌上擺滿汽水、餅乾、花生米，媽媽拿著水果邊笑邊歎氣：「這哪裡像開會？」爸爸則笑得最大聲，說：「這是家庭凝聚力啊！」電影演到精采處，我們邊看邊笑、邊吃，那畫面亮得像一個小小的節日。

長大後再也沒有那樣的星期六了，但每次看見電視裡的老電影，我都會想起那盞客廳的燈，和那群坐在地毯上的我們──笑得單純，也快樂得剛剛好。

〈一起分享〉割稻吃點心 快樂飛上天

文／亘亘（彰化縣）

我的童年是台灣經濟起飛的6、70年代，鄉下物質不豐裕，凡事省吃儉用，童年的我看起來黑黑瘦瘦，像根竹竿，常讓人誤以為是不是沒吃飽。

那時候家裡種田，到了割稻農忙季節，下午常常有點心可以吃，記得不是綠豆番薯籤甜湯就是豆花，三代同堂的生活，食指浩繁，點心除了慰勞工人的辛苦，長輩也趁這時候把大家聚在一起，讓家裡的大大小小都能吃上一碗。

平常我是野慣的孩子，不太有人會注意到我，但是到了吃點心的時間，母親會到處找我，還會幫我把甜湯盛好，叫我趕快吃。那種被重視的感覺讓我開心到飛上天，不僅享受家人之間的關愛，心裡也特別溫暖。

童年對於點心的期待不敢告訴任何人，只能自己偷偷默數大約可能割稻的時間，甚至會偷聽長輩說話的內容，一聽到「割稻」這個關鍵詞，就會莫名興奮，眼神也亮了起來。

距離那樣的心情早已是四十幾年前的事，現在回想起來，童年的快樂是最簡單、最純粹的，也是最無價的。

〈一起出遊〉目的不重要 過程是重點

文／朱家賢（新北市）

那時候的出遊，是一場沒有導航的冒險。

爸爸開著車，媽媽拿著旅遊書，厚厚的一本，裡面夾著一張摺得皺巴巴的大地圖。路名、交流道、風景區，都像是隱藏在紙上的祕密。每到一個岔路口，媽媽就指著那張地圖，眉頭皺成一條小河；爸爸則放慢車速，偶爾還會停在路邊，向檳榔攤老闆問路。

後座的我們，完全不懂他們的焦慮。弟弟笑得東倒西歪，我則把腳放在後擋風玻璃上，倒著看天。整輛車成了一個搖晃的小宇宙，窗外的風景飛快退後，像是在倒帶的電影。

「到了沒？」這句話我們不厭其煩地追問，彷彿那是旅途的一部分。

多年後，換我開著車，孩子坐在後座。導航的聲音穩定而冷靜，不會迷路，也不用停下問人。可是當孩子問出那句：「到了沒？」時，我忽然笑了。那熟悉的聲音，像從時間另一頭傳來。原來快樂不在目的地，而在那段不確定的路上，在嘻笑、在迷路、在一次次抬頭問「還要多久」的童年裡。

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