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【藝術文化】鄭淑麗創作展愛人，愛紐約登場 5月在台推出遊林驚夢：巧遇Hagay

2026/04/05 05:30

《愛人，愛》以美國亞利桑那州圖森市的酷兒社群為創作基礎。 （Leslie-Lohman Museum of Art提供）《愛人，愛》以美國亞利桑那州圖森市的酷兒社群為創作基礎。 （Leslie-Lohman Museum of Art提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部支持下，駐紐約台北文化中心首度與全球酷兒藝術指標機構「萊斯利－洛曼美術館（Leslie-Lohman Museum of Art）」合作，推出台灣新媒體藝術家鄭淑麗的大型委託創作個展「愛人，愛」（LOVER，LOVE）。展覽於4月3日盛大開展，展期持續至2027年1月3日，此展不僅是該美術館歷來規模最大的委創計畫，更獲得英國《衛報》評選為2026年全美最值得期待的展覽之一。

鄭淑麗也將於5月攜手藝術家東冬．侯溫，於北藝中心推出科技劇場作品《遊林驚夢：巧遇Hagay》。 （北藝中心提供）鄭淑麗也將於5月攜手藝術家東冬．侯溫，於北藝中心推出科技劇場作品《遊林驚夢：巧遇Hagay》。 （北藝中心提供）

鄭淑麗長期關注數位媒介中的酷兒與跨性別身分，在網路文化、科技系統與權力結構間提出批判觀點。美術館策展人斯塔馬蒂娜．格雷戈里（Stamatina Gregory）對鄭淑麗兼具在地經驗與全球視野的創作高度肯定。駐紐約台北文化中心表示，此展展現台灣在新媒體與當代藝術領域的創新能量，並透過性別、人權與科技議題的交織，將台灣藝術實踐帶入國際酷兒藝術與社會正義的重要討論之中。

藝術家鄭淑麗。 （Leslie-Lohman Museum of Art提供）藝術家鄭淑麗。 （Leslie-Lohman Museum of Art提供）

「愛人，愛」以美國亞利桑那州圖森市的酷兒社群為基礎，透過8位跨性別與性別非二元者的多重敘事，呈現當代社會中的結構性挑戰。作品名取自音樂家Aérea Negrot的歌曲，以6聲道多媒體裝置呈現。觀眾可自由操作4座移動螢幕，重組影像與聲音的關係，每一次互動都會觸發音樂段落並改變敘事結構，使觀者由被動觀看轉為主動參與，重新思考「觀看」與「被觀看」的關係。

除了在國際藝壇發光，鄭淑麗也將於5月與太魯閣族儀式傳承者暨藝術家東冬．侯溫攜手，於台北表演藝術中心球劇場推出科技劇場作品《遊林驚夢：巧遇Hagay》。鄭淑麗以東冬．侯溫的原劇本為核心，融入後殖民思考與科技幻想，將舞台轉化為森林移動、蝴蝶飛舞的沉浸式幻境，運用雷射光束與反光介質建造「靈界光橋」，透過動作捕捉技術詮釋性別的多元流動，在傳統祖靈規範（Gaya）與現代科技之間，開啟科技薩滿主義的對話。

《遊林驚夢：巧遇Hagay》透過科技導航的劇場，鄭淑麗與東冬．侯溫不僅為傳說尋求重述形式，更嘗試在傳統擁護者與挑戰傳統的年輕族群中找回原初的Gaya概念，探索科技藝術重述或解放部落傳說的可能性，引領觀眾走出山林迷走夢境，迎接重生。

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