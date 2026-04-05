【藝術文化】德國抒情男高音克里斯多夫．普列加迪恩 4月12日起訪台巡演

德國抒情男高音克里斯多夫．普列加迪恩將再度訪台演出。 （鵬博藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕身為當今德奧藝術歌曲權威之一，今年歡度70大壽的德國抒情男高音克里斯多夫．普列加迪恩（Christoph Prégardien），將於本月再度訪台巡演，攜手合作逾30年的老搭檔基斯（Michael Gees），呈獻2套曲目共3場演出。

主辦鵬博藝術表示，普列加迪恩此次訪台準備的2套曲目，首先是4月12與14日，分別在高雄衛武營音樂廳及台北國家音樂廳演出的「光之呼吸」，將演唱舒伯特、舒曼（高雄場）、華格納（台北場）、馬勒的藝術歌曲；還有16日在台北國家音樂廳另有一場「愛而不得」，將演出舒伯特的聯篇歌曲《美麗的磨坊少女》。

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不僅演唱，也參與編纂舒伯特藝術歌曲全集的普列加迪恩，特別在3場音樂會都安排分量極重的舒伯特曲目。他說，舒伯特把鋼琴看得更重要，賦予人聲與鋼琴同樣的地位，同時也賦予藝術歌曲更高、更複雜的層次。但他的音樂能自然引領聽眾達到情感的高峰，無論是喜悅、憂傷，還是對生死的思索，並且與自身的內心經驗碰撞。

普列加迪恩說，藝術歌曲並不晦澀難懂，而是豐富飽滿；它並不嚴肅，而是引人深思；「沒錯，它的確充滿智慧和理性，但同時也飽含深情，浪漫至極。藝術歌曲就像我珍惜的許多事物一樣，是理智與情感、智慧與直覺、神聖與世俗的完美結合。」

鵬博藝術表示，普列加迪恩認為藝術歌曲就像是一場簡潔、純粹的獨白，他非常喜愛這種獨唱會的形式，可讓他與觀眾之間「心」的距離大大縮短，並將靈魂的一部分傾注給聽眾；他也希望台灣的聽眾能去除語言的隔閡（現場有德中字幕），用心領略這個迷人的世界。音樂會詳詢OPENTIX。

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