【藝術文化】國家攝影文化中心台北館5週年慶 推攝影有Vibe主題活動

「明室彩顯」舉辦大型相機體驗工作坊。（貴德暗房提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家攝影文化中心台北館舉辦的5週年館慶系列活動，以「攝影有（ū）Vibe」為主題，5場專題活動為主軸，包括2場「明室彩顯」彩色肖像拍攝體驗工作坊、2場「相機街×城中區」走讀導覽，以及1場新聞攝影座談，邀請民眾從不同面向接觸攝影文化。

攝影中心指出，希望透過多元形式，讓民眾在參與過程中感受攝影與生活之間的關係，並走入台北館所在的歷史建築與周邊街區。

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「明室彩顯」工作坊於4月25日舉行終場，將與「貴德暗房」合作，開放民眾以大型相機進行肖像拍攝，並體驗現場沖洗與影像顯影過程，從拍攝到顯影的等待與轉換，呈現攝影操作的時間感與物質性。館方表示，透過實際操作，讓參與者理解影像生成的過程，並重新感受攝影媒介的特性。

館外活動則延伸至街區，「相機街×城中區」走讀導覽於4月11日和5月2日登場，與「島內散步」合作，帶領民眾走訪博愛路與漢口街一帶的相機店家，了解街區歷史與產業發展。導覽內容包含店家故事與空間變遷，從日常場景觀察攝影文化如何融入城市生活。

除體驗活動外，當期展覽「敘事的向度」與「時代的側寫」持續展出，呈現攝影在記錄與敘事上的不同面向。攝影中心說明，展覽關注攝影如何回應社會議題，並透過影像呈現觀察與詮釋，4月18日將舉辦「在場見證：新聞攝影的當代敘事」座談，邀請攝影家黃子明與記者鐘聖雄對談，討論在即時影像、演算法與人工智慧快速發展的環境中，新聞攝影如何持續發揮見證與發聲的功能。活動詳詢國家攝影文化中心官網。

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