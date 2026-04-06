【藝術文化】「台電公共藝術祭」高美館登場 「奧拉之城III」串連能源與環境

廖建忠〈運轉生活的終點站 4.0 L-oops〉將廢棄家電轉化為具象徵性的機械結構。（高美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣電力公司與高雄市政府文化局共同主辦的2026高雄公共藝術祭「奧拉之城III—未來已讀」，即日起至6月7日於高雄市立美術館戶外園區登場。由策展人黃彥穎策畫，邀集15組藝術家參與，結合裝置藝術、音樂影像與互動體驗，將電力與能源議題轉化為貼近日常的觀察。

蔡咅景〈招潮蟹之春〉結合聲音與動態，觀眾可運用手機與作品連線播放歌曲。（高美館提供）

「奧拉之城」自2019年啟動，以公共藝術回應能源議題，今年首度移至高美館戶外園區，藝術家們以園區約43公頃的自然地景為場域，將藝術創作融入綠地、湖畔與生態環境，延伸公共藝術與城市空間的關係。

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展覽從能源使用、生態感知到數位時代心理狀態展開，其中，「動力的餘溫」單元展出作品有廖建忠〈運轉生活的終點站4.0 L-oops〉，以廢棄家電組成遊樂設施，對應能源消耗與文明發展；王仲堃〈號動樂園〉則將身體動作轉換為聲音，呈現能量轉換的過程。

「對齊世界」單元關注生態與環境感知，展出作品包括蔡咅璟〈招潮蟹之春〉以可互動裝置回應觀眾聲音，轉化為動態表現；蔡文章與賴彥均〈顯微境〉放大微生物形象，轉為可觸摸的雕塑等。

在「訊號放鬆中」單元中，藝術家回應數據環境下的感知與情緒，展出作品包括吳聯吟〈入山〉透過軌跡轉化生活經驗；蕭筑方〈鬆弛的靈魂〉以雕塑呈現身體狀態；張文菀〈彩色筆熱線中〉將情緒轉為空間路徑等。

詳詢高美館官網。

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