自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．親子會客室】AI浪潮 別流失閱讀力

2026/04/06 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／盧初

猶太小孩為什麼喜歡閱讀？據報導猶太有個「蜂蜜聖經」傳統儀式，在孩子兩歲前舉行，父母將蜂蜜滴在《聖經》上，先讓小朋友聞，接著讓他去舔。因此，「書是甜的」便深植在孩子的腦袋。

我初次的閱讀經驗，也是甜蜜蜜的。「人之初，性本善……」睡前，媽媽一手摟著還沒念幼稚園的我，一手拿著《三字經》陪我一個字、一個字地念，時隔超過40年，這一個畫面仍然深深刻印在腦海。閱讀初體驗，不只是知識的吸收，更多的是母愛的澆灌。

或許是那一幕母女共讀的甜蜜場景為我奠定下閱讀的愛好。小學時期的我頗好動，常被阿媽數落身上有蟲、動個不停。書本彷彿是除蟲劑，給我一本書，我可以一個人捧著書本靜靜地、不厭其煩地讀。

印象中，應該是國小三年級，班級老師鼓勵同學每日閱報，於是，我回家第一件事就是閱讀報紙。

有一陣子，閱報時，我還煞有其事地拿著筆邊看、邊畫，圈起不熟悉的詞彙、觀察文章的起承轉合，藉以豐富字彙、觀摩寫作技巧。撇除刻意留心的學習，過往的大量閱讀想必也於無形中，點點滴滴地磨塑我的寫作能力。

對於科技我有一種莫名的排斥感，因而遲遲未使用為同儕力讚的相關軟體。日前，我無意間開啟了相關軟體摘要的功能，一開始我驚為天人「龐大資訊幾秒內，條列分明展現眼前」，它就像一位做事周全、體貼的祕書，回覆我問題之後，還會更進一步地提問。使用它的頭兩三天，我相當讚賞、對外更是大力讚賞。

但也在無意間發現，AI摘要內容可能夾雜錯誤資訊，並且不見得是去蕪存菁，也可能是斷章取義。我不禁擔憂，孩子若是從小就仰賴AI摘要，而沒有閱讀第一手資料的習慣，也沒有被教導如何分辨資訊真偽，是否會喪失辨別、實事求是的習慣？二手資料的照單全收，腦袋也少了思考、區別的訓練。

同時，我也留意到網路有一些文章嚴重落字、語意不清、邏輯不通，我不禁納悶：這是否是AI產出的文章？孩子若是從小習慣看網路文章，還能有這等評判能力嗎？若是總是閱讀網路文章、欠缺閱讀經典書籍的習慣，寫作能力可能難得滋養，只能望紙興嘆、難以成文？

閱讀不只是對文本反芻、吸收的過程，更是一場自己與作者跨越時空的交流。而閱讀與寫作的關係，更是緊緊相關。

AI浪潮來勢洶洶，如何乘風破浪順勢而為，而不是被浪潮席捲的渾身狼狽？個人淺見：培養孩童閱讀經典著作的嗜好，而父母更是這項嗜好培養的關鍵人物。當孩子在閱讀經典中得著樂趣，相對應的能力隨之培養，日後到學校接觸AI工具時，想必更能駕馭而不是被牽著鼻子走。

父母該如何發揮影響？坐而言不不如起而行，「與孩子共讀，或是身先表率喜愛閱讀。」誠盼AI浪潮陣陣襲擊中，莫忘閱讀經典的美好。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中