【家庭plus．親子會客室】AI浪潮 別流失閱讀力

圖／達志影像

文／盧初

猶太小孩為什麼喜歡閱讀？據報導猶太有個「蜂蜜聖經」傳統儀式，在孩子兩歲前舉行，父母將蜂蜜滴在《聖經》上，先讓小朋友聞，接著讓他去舔。因此，「書是甜的」便深植在孩子的腦袋。

我初次的閱讀經驗，也是甜蜜蜜的。「人之初，性本善……」睡前，媽媽一手摟著還沒念幼稚園的我，一手拿著《三字經》陪我一個字、一個字地念，時隔超過40年，這一個畫面仍然深深刻印在腦海。閱讀初體驗，不只是知識的吸收，更多的是母愛的澆灌。

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或許是那一幕母女共讀的甜蜜場景為我奠定下閱讀的愛好。小學時期的我頗好動，常被阿媽數落身上有蟲、動個不停。書本彷彿是除蟲劑，給我一本書，我可以一個人捧著書本靜靜地、不厭其煩地讀。

印象中，應該是國小三年級，班級老師鼓勵同學每日閱報，於是，我回家第一件事就是閱讀報紙。

有一陣子，閱報時，我還煞有其事地拿著筆邊看、邊畫，圈起不熟悉的詞彙、觀察文章的起承轉合，藉以豐富字彙、觀摩寫作技巧。撇除刻意留心的學習，過往的大量閱讀想必也於無形中，點點滴滴地磨塑我的寫作能力。

對於科技我有一種莫名的排斥感，因而遲遲未使用為同儕力讚的相關軟體。日前，我無意間開啟了相關軟體摘要的功能，一開始我驚為天人「龐大資訊幾秒內，條列分明展現眼前」，它就像一位做事周全、體貼的祕書，回覆我問題之後，還會更進一步地提問。使用它的頭兩三天，我相當讚賞、對外更是大力讚賞。

但也在無意間發現，AI摘要內容可能夾雜錯誤資訊，並且不見得是去蕪存菁，也可能是斷章取義。我不禁擔憂，孩子若是從小就仰賴AI摘要，而沒有閱讀第一手資料的習慣，也沒有被教導如何分辨資訊真偽，是否會喪失辨別、實事求是的習慣？二手資料的照單全收，腦袋也少了思考、區別的訓練。

同時，我也留意到網路有一些文章嚴重落字、語意不清、邏輯不通，我不禁納悶：這是否是AI產出的文章？孩子若是從小習慣看網路文章，還能有這等評判能力嗎？若是總是閱讀網路文章、欠缺閱讀經典書籍的習慣，寫作能力可能難得滋養，只能望紙興嘆、難以成文？

閱讀不只是對文本反芻、吸收的過程，更是一場自己與作者跨越時空的交流。而閱讀與寫作的關係，更是緊緊相關。

AI浪潮來勢洶洶，如何乘風破浪順勢而為，而不是被浪潮席捲的渾身狼狽？個人淺見：培養孩童閱讀經典著作的嗜好，而父母更是這項嗜好培養的關鍵人物。當孩子在閱讀經典中得著樂趣，相對應的能力隨之培養，日後到學校接觸AI工具時，想必更能駕馭而不是被牽著鼻子走。

父母該如何發揮影響？坐而言不不如起而行，「與孩子共讀，或是身先表率喜愛閱讀。」誠盼AI浪潮陣陣襲擊中，莫忘閱讀經典的美好。

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