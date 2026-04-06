【家庭plus．生活大補帖】游泳課 放下固執

AI生成示意圖

文／曾素珍

曾經，以為自己一輩子不會游泳，沒想到55歲的我沒有教練教導，靠著熱心的阿公、阿媽指點，慢慢學會了換氣與蛙式。

起初，我的蛙式像隻慌張的青蛙，奮力抬頭、大口吸氣，手腳亂舞，引來長輩忍不住發笑，並熱心指導。

請繼續往下閱讀...

有一天，我請教一位年近八旬的阿媽：「我游蛙式的手都習慣划兩次，游得好喘啊！」她卻嚴肅地「訓」我：「妳的個性要改啊！不要只照自己的方法游，要多思考別人教的方式。」我一愣，原來學不會游泳，竟和我固執的個性有關。她接著鼓勵我：「不過，妳已經不錯了啦！會游這麼遠了！」是啊，我之所以「捨不得」改變，就是因為已經能從起點游到終點（25公尺）。心想：「既然能游完，幹嘛改呢？」

但阿媽那句「妳的個性要改啊！」如當頭棒喝，讓我決定試著改變。我忍住不用力亂划水，放慢速度，將手伸直、腳踢後，再輕輕地划一圈。沒想到，經過三天的練習，我竟然慢慢學會了。而且，因為動作較正確，游得更快、更輕鬆。

我興奮地跟那位阿媽報告成果，並稱讚她好會教。她謙虛說：「人家教，也要願意學啊！妳很有心。」聽阿媽這樣講，我想起孔子說的：「不憤不啟，不悱不發。」自從決定學游泳後，我幾乎每天都到游泳池報到，是真的想學、想進步。

游泳池不只是我運動健身的地方，也是我學習放下固執的道場。一次次划水、換氣之間，也在提醒我：面對生活中的種種挑戰，唯有願意改變，思考不同的方法，才能自在前行。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法