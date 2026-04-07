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【藝術文化】雲門舞集2026「春鬥」 6月交織起舞

2026/04/07 05:30

匈牙利編舞家維克多．塞里的獨舞作品《倦怠 Fatigue》。（János R. Szabó攝，雲門提供）匈牙利編舞家維克多．塞里的獨舞作品《倦怠 Fatigue》。（János R. Szabó攝，雲門提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雲門舞集「春鬥」長年做為支持國內外編舞家的創作平台，今年以「創作延展與國際對話」為題，將於6月6、7日，在雲門劇場呈現排灣族編舞家巴魯．瑪迪霖（Baru Madiljin）、匈牙利編舞家維克多．塞里（Viktor Szeri）與新生代編舞家林品碩3人的作品，讓文化記憶、當代倦怠到身體物理性，在同一場域中交織共鳴。

【藝術文化】雲門舞集2026「春鬥」 6月交織起舞排灣族編舞家巴魯．瑪迪霖作品《她，以身盛裝》。
（李佳曄攝，雲門提供）

其中，編舞家巴魯成長於以女性為主的家庭環境，現為蒂摩爾古薪舞集編舞家，致力將排灣族歌謠與舞蹈轉化為當代表演語彙。2025年的《她，以身盛裝》，於今年進一步推展，將排灣族女性的裝飾語彙如耳環、羽毛、百合花與圖紋等，轉化為手勢與身體形態，使「盛裝」成為內在生成的狀態。巴魯在排練中反覆回到古謠與呼吸，讓動作在時間中生成，引領觀眾進入更接近儀式的時間流動。

【藝術文化】雲門舞集2026「春鬥」 6月交織起舞林品碩《拋接的身體》劇照。
（陳又維攝，雲門提供）

匈牙利編舞家維克多．塞里的獨舞作品《倦怠 Fatigue》，自2022年起於歐洲多地巡演。《倦怠》的起點來自30歲生日那天，他突發靈感把「疲憊感」變成作品，最終轉化為對當代身體處境的探問。《倦怠》結合影像、極簡聲響與近似夜店的沉浸式氛圍，以緩慢的動作、重複與時間延展，讓觀眾進入介於清醒與恍惚之間的感知狀態。

曾為雲門舞者的林品碩，於2024年獲選雲門流浪者計畫前往尼泊爾，在高海拔環境中，他直面人對高度的渴望與對墜落的恐懼，成為其首支劇場作品《拋接的身體》創作核心。作品以重力為起點，實驗透過鞋子、手機、網球等物件的反覆拋接，建立身體與物之間的真實關係，林品碩與林胤廷兄弟檔共同演出，雙人之間從物理性的作用與反作用，延伸為情感上的支撐與抗衡。節目詳詢OPENTIX。

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