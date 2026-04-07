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【藝術文化】工藝中心發表3專書 梳理台灣工藝史觀與永續願景

2026/04/07 05:30

【藝術文化】工藝中心發表3專書 梳理台灣工藝史觀與永續願景工藝中心發表《臺灣工藝史綱》等3本專書，呈現台灣工藝從歷史到永續的發展脈絡。
（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣工藝研究發展中心發表《台灣工藝史綱》、《工藝台灣：永續之道》與《2025台灣工藝永續發展自願檢視報告》3本重量級專書，分別從歷史文化、產業實踐與永續治理3個面向出發，完整勾勒台灣工藝深植土地並與世界對話的發展脈絡，展現工藝產業的歷史底蘊與未來願景。

《台灣工藝史綱》為本次發表的核心著作，系統性地梳理台灣工藝自史前時代至當代的演進。書中涵蓋原住民族物質文化、明清工藝技藝的傳承，以及不同時期文化交流帶來的轉化與創新，呈現台灣工藝如何在多元文化交會中形成獨特樣貌，並強調工藝與日常生活之間深厚且持續的連結。

在實踐面向，《工藝台灣：永續之道》回顧工藝中心七十餘年的發展歷程，詳盡記錄工藝在地方扎根、回應社會需求以及拓展國際交流的軌跡。該書指出，工藝不僅是技術與美學的展現，更是一種蘊含生活智慧的實踐方式，透過材料與技法的轉化，在當代社會開展新的可能。

至於對接國際趨勢的《2025台灣工藝永續發展自願檢視報告》，已於工藝中心官網開放免費下載，從全球永續發展視野出發，呈現台灣在工藝文化治理上的經驗，並展現透過工藝實務回應當代社會面臨的永續議題。

工藝中心主任陳殿禮表示，若以「水哲學」理解台灣工藝，工藝正如水般流動、包容且生生不息；今年適逢「工藝節」元年，期盼工藝能走進日常與地方社區，成為連結文化、設計與科技的力量。

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