【自由副刊】 潘秉旻／搔癢

圖◎太陽臉

◎潘秉旻 圖◎太陽臉

1

飛機加速，身軀向後緊貼椅背，引擎聲響在耳際迴盪。彷彿有獸隱匿下方貨艙，欲掙脫枷鎖，震盪如湧泉自腳底汩冒，持續晃動身下窄小的座椅。

窗外建物開始微縮，秋收後的光禿田園，與縱橫的鐵皮屋頂緊鄰交錯，緩慢飛離狹窄的視線。恐懼中帶點輕微搔癢，逐漸往肚腹凝聚，像是一隻無形的手，輕輕向下拉扯五臟。你聽聞腸胃咕嚕的鳴聲，彷彿失重感正微微發酵。

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那搔癢的失重感，也來自童年大肚山。寒暑假期，父親自工業區滿載貨物的卡車，從台地下山，預備轉接縱貫公路直達台中港。風沙漫天飛舞的紅土路段，就有那麼一、兩處微微凸起的緩坡，在這側輕輕抬起貨車前輪，而後在另一側極短暫地失速下墜，恍若零點幾秒的雲霄飛車體驗，我與小弟在副駕驚呼，而後撫肚分享那源自內裡深處，難以搔抓捕捉的癢。那些不變的緩坡彷彿凝固的浪，橫於每日必經的路途，因父親精準掌控油門，及剎車的速差，造就了相異的期盼與感受。有時放緩的車速，令那隻無形之手像是窗外和緩的風，指尖輕撫過小腹，帶來些許清涼，發癢的快意；有時則伴隨父親惡作劇般的笑聲，深踩的油門帶動上下晃動的身軀，先是肚腹器官若抹布般，被指腹輕輕一擰；而後短暫俯衝的瞬間，指握為拳，朝橫膈膜勾起向上的一擊。

那失重的搔癢，是片刻的期待與快樂。

2

貨運工作常須與時間賽跑，趕出貨，趕貨櫃填裝，趕輪船出海，往往不太講究餐食的精緻，一切以粗飽為主。做為副駕捆工，還幸運能在顛簸的路程中，略微優雅地扒飯。每當我撇頭望向父親，看他雙肘與前臂在方向盤上游移、輕點，像是華爾滋般跳踏、掌控車行方向，且一手飯盒一手竹筷，將食物猛倒進胃袋，都令我深感噎著的疼痛。

那些炎熱夏日，我們時常泡在廠區，填裝成排的貨櫃。

三十七、三十八度正午，鐵製貨櫃內的溫度遠超五十度。我自告奮勇與父親輪替，在四十五呎的空櫃盡頭，轉接從車斗卸下的貨品。暗無天日的貨櫃，無論如何來回搬運，填塞，彷彿都難以滿足饕餮般欲望的鐵胃。

幾趟下來，腦袋昏沉，全身溼透至內裡，彷彿要暈死過去。甫下肚的爌肉便當，不斷催化酸腐脹氣，直衝胃袋與食道。遠處透著亮光的櫃口，不時傳來老闆惱人的呼叫和咒罵：不停催促，直言時間緊急，貨櫃費用昂貴，務必每個角落塞實塞滿……幾次我應著要求，雙手雙腳並用，踏著貨品攀上紙箱及塑料袋，直上貨櫃頂層。掄起拳頭結實擊打貨箱，朝最細微的縫隙處擠壓。最初擔憂包材毀損的焦慮，也隨著髮間汗水及體力的流失，漸漸拋卻腦後。彷彿樂曲鼓點般精準和諧，每當我用力出拳，亦有胃酸伴隨不及消化的殘渣，朝心窩發起猛攻。

我與父親及小弟跳上跳下，往復奔走於貨櫃的盡頭與出口。全身汗溼黏膩，蒸散著酸臭味，彷彿也是消化不良的渣滓，在生活這頭巨獸的鐵胃裡，來回翻攪，捶打，失卻重力，始終找不著安穩著陸的角落。

裝卸工作告一段落，找廁所便成為我們既定行程。彷若從三溫暖池爬出的狼狽，急需一把清水降溫。父親則早已跑進大號間，銅管號角與鐘鼓響亮齊鳴。空腹勞動所帶來的飢餓感，令他焦躁、難以忍受；但多年來用餐時間短暫，過急過快，他的腸胃早已勞損。偶爾我胃囊翻滾，幾口喉頭的酸水沒壓下，看著肉末與菜渣隨清水流向暗溝，想著，究竟是跳過一餐，而後在搬運貨品時苦無氣力，效率低下；還是寧可帶著自我欺騙的飽食感勞動，而後尷尬守著便池與洗手台？飢餓或是饜足，猶如生存還是毀滅，都是值得考慮的問題。

3

父親癌末時，支氣管淋巴及腹腔內已布滿癌細胞，幾乎無法嚥下任何固體食物。後來在醫囑、及他偏愛的水果清單內，找到交集的木瓜。過去父親在飯桌面對那誘人的熟甜與香軟，堪比秋風橫掃落葉之姿；對比化療期間，看著他面對喜愛的木瓜，勉強皺眉下嚥，而後不斷搖頭，擺手，撤守吃食的欲望，我內心盼望他康復的城池也逐一潰敗。

化療返家後一晚夜半，我聽聞廚房冰箱開啟的聲響，赫然發現父親竟在咬食冰塊。那猛將碎冰吞入肚腹，彷彿鬼神吸吮嘴角冰涼液體的猙獰，跟過去以雙肘操持方向盤，不斷將飯菜塞入口中的形象疊合。我慌張詢問，只見他不斷撫著胸部及肚腹，直喊疼痛，五臟六腑好似被戳刺、擊打；又彷彿有火在內裡燃燒。好不容易入喉融化的碎冰，伴隨幾聲沉悶咳嗽，竟又逆流自嘴唇滲出。黑暗闃寂的廚房，唯一流瀉自冷凍庫的白光，微弱張舉出小小的長方之地；父親從前壯碩的身軀，如今竟瑟縮在長方一角。因喘氣而起伏的背部，鼓動的肩胛已盡失肌肉血氣的保護，我輕拍那像是脫落毛羽的翅翼，失重的情緒，似乎也在拉扯我的心肺肝膽，喉間突如湧冒一股股發酵的酸水。

那些在洗手台觀看殘渣流向暗溝的午後，熾熱陽光鋪滿回程路途，貨車內的冷氣徒勞般轟隆作響。我們父子三人時常各自沉默，無論補足多少水分，乾涸的嘴再也擠不出一句完整話語。我與小弟望向窗外，看日子如紅土輕揚，又虛脫般復歸原地。偶爾父親疲憊的臉上閃過一絲笑意，油門深踩，貨車迎風駛向凝固的波浪，熟悉的搔癢感爬上肚腹，隨車頭自浪間擺盪而下。日復一日，那期待與快樂，竟也有了倦怠與寂寥。

飛機預備降落，黑夜中，棋盤似的燈火在遠處羅列。父親被剪去一角的身分證，和我的護照安穩收妥。想起他勞碌一生，從未有機會搭機出國。飛機高度下降的過程，突如的亂流似浪，我在其中浮沉搖晃，任那隻無形之手持續朝橫膈膜送上一記記勾拳。我感到胃袋有酸楚的搔癢在發酵，以為一轉頭，就能看見父親黝黑臉龐，未乾的汗水，帶著狡猾張狂的笑意。●

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