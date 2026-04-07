【自由副刊．一期一會】 劉梓潔／麵包花園的二十四小時

◎劉梓潔

◎劉梓潔

若將愛荷華駐村兩個半月的信用卡帳單丟進文字雲生成軟體，我想中間浮現最大字的會是「麵包花園超市」（Bread Garden Market）。若在作家的WhatsApp群組訊息串裡鍵入「麵包花園」，便可勾勒出悠閒又飽滿的寫作日常：「要去麵包花園喝一杯嗎？」、「我們在麵包花園外的座椅繼續討論，你要加入嗎？」、「明天聚餐我去不了^^”，我打算整天寫作，簡單在麵包花園買熟食吃。」

麵包花園就在市中心的步行街上，對面是市立圖書館，外面有兒童遊戲區，除了賣生鮮雜貨外，還有咖啡吧、熟食吧、精釀啤酒吧，內用區分為室內與室外，有人單獨寫作，有人議論文學，球賽季就變身歡騰實況轉播派對。除了與作家相約，我也喜歡在寫作後去麵包花園放風，比較各口味優格的蛋白質克數，夾選秤重沙拉吧的各色新鮮蔬菜。

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那樣的恬靜與自由，在9月25日上午11點，變成了暴力與恐懼。一位還穿著圍裙的麵包花園的拉丁裔年輕員工，被兩個ICE（移民海關局）的便衣粗勇壯漢追捕壓制上銬，上了一台沒有標誌的廂型車，簡直像匪徒綁架。影片在網路傳開，戶外座椅的陽傘被掀垮了，層架上的貨品被撞翻了，周圍民眾激動喊叫：「放開他！」、「你們不能這樣做！」與被帶走的年輕人一樣說著西班牙語的秘魯作家羅珊納就在現場，她形容那是殘暴捕獵，她全身顫抖，淚流不止。

川普連任後，強行驅逐非法移民，ICE執法人員權力無限上綱，在路上只要看不順眼你的膚色種族語言，就可以盤查逮捕。愛荷華市民與學生們譴責暴行，移工權益團體發起抗議集會，二十四小時後，26日上午11點，群眾舉著布條與標語憤慨聚集。我和羅珊納也加入，雖只是短居過客，但我想起《九槍》、想起《白衣蒼狗》，想起在家鄉細心照顧祖父母的印尼幫傭穆卡，想起東協廣場那些純真友善的微笑，就覺得無法不站出來，一起大聲喊著「立即釋放」、「ICE滾蛋」！

抗議活動結束，步行街又恢復悠閒美好，廣場水舞、孩童笑語、麵包與咖啡香。什麼才是日常？我想著。●

■【一期一會】隔週週二見刊。

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