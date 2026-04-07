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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】從正常中逃走

2026/04/07 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／Hanchi

我想，我是暫時無法與雙親和解的。

那天，逛百貨公司時，望著走在前方的父親，頸項上根根分明、斑白的髮絲提醒時光的流逝，即便我們聚少離多，研讀多年文學作品的腦袋，促使我的胸口溢發出對於親情的渴望，畢竟他是我的父親啊！

我伸出年過三十的手臂，嘗試牽住父親晃動於雙側的左手，並在腦海中猜想57歲的父親掌中紋路感觸的那刻，突然，父親一個箭步，踩在一名年輕嬌小、短髮的女子面前，擋住對方的去路，挑釁式地擺動身體，晃動腦袋，幸而對方只當父親是一時走錯路的老阿伯，沒有過多理會，便牽著自己的伴侶，遠離父親個人的航道。

眼前的這幕打醒沉溺在幻想中的我，縮回停在半空中的手，我意識到眼前的人，是我的父親，但我也發自內心地希望，他不是我的父親。

「×，噁心的死同性戀。」父親往地上吐了一團濃稠的口水，一臉嫌棄，喃喃地說。接著，又轉身看我：「如果妳是該死的同性戀，就不要在我的面前出現了。」

母親曾偷偷提過，父親一直知道我有個穩定的交往對象，是上次到家裡借住的女孩，只是父親從未說破，因為，此生他最討厭的就是同性戀，如果可以，就趕快分手吧！與其和一個同性交往，不如和一個會外遇的異性交往，至少這是「正常的」。

「所以父親之前一直住在阿姨家是正常的嗎？」這句尖銳的問題刺傷了母親，下一秒，母親歇斯底里地對我大喊：「至少妳有爸爸和媽媽，妳的家庭很正常啊！」

父親的兩通未接來電顯示在手機螢幕上，我忘記我已經多久沒有出現在父親面前了。

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