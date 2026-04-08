【藝術文化】烏克蘭基輔芭蕾舞團8月訪台 國家級首席舞者獻演《天鵝湖》

基輔芭蕾舞團將訪台演出芭蕾舞劇《天鵝湖》。（寬宏藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕享譽國際的烏克蘭頂尖舞團基輔芭蕾舞團（Grand Kyiv Ballet），將於8月訪台演出古典芭蕾經典《天鵝湖》。在烏俄戰爭持續超過4年之際，基輔芭蕾舞團於官網宣告，《天鵝湖》是一部充滿自由精神的作品，「我們將《天鵝湖》帶到世界各地演出，以此象徵我們絕不會輕易向俄羅斯侵略者屈服。」

基輔芭蕾舞團向世界展現其高度默契與技術實力。（寬宏藝術提供）

基輔芭蕾舞團由烏克蘭國家歌劇院首席舞者亞歷山大．斯托亞諾夫（Oleksandr Stoianov）創立，負責組織烏克蘭芭蕾舞者的巡迴演出。舞團以高度紀律的群舞、精準細膩的舞技與深具情感張力的詮釋著稱，持續以「傳承古典、推動跨國文化交流」享譽國際，將烏克蘭芭蕾的優雅與力量帶向世界。

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《天鵝湖》在古典芭蕾的地位無庸置疑，不僅奠定芭蕾音樂與戲劇結構的典範，其「白天鵝」與「黑天鵝」的雙重角色設定，伴隨著柴可夫斯基的音樂展開的光明與黑暗對比，以及象徵頂尖技巧的黑天鵝32圈揮鞭轉（fouetté turns）等成為衡量首席芭蕾舞者實力的最高標準。作品本身跨越時代的不朽精神，也被譽為一生必看的藝術經典。

基輔芭蕾舞團向世界展示的《天鵝湖》版本，以烏克蘭傳奇編舞家安納托利．謝克拉（Anatoly Shekera）奠定的藝術語彙為基礎，謝克拉被視為推動烏克蘭芭蕾從「舞劇戲劇性」邁向「交響性戲劇結構」的重要人物；在斯托亞諾夫的藝術統籌下，舞團展現高度默契與技術實力，既承襲古典芭蕾精神，同時融入歐洲劇院的典雅美學。

主辦寬宏藝術表示，此次來台演出，將以國家級首席舞者陣容，結合高難度雙人舞與氣勢磅礴的群舞編排，透過極具感染力的音樂與戲劇節奏，完整呈現烏克蘭芭蕾深厚的藝術底蘊。8月21、22、23日於台北表演藝術中心大劇院演出。

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