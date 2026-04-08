自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「跨越之聲」巴黎開展 細賞「從島嶼綻放的女性創作」

2026/04/08 05:30

旅法藝術家吳炫三（左4起）與巴文中心主任陳宏星參觀「跨越之聲：從島嶼綻放的女性創作」展。（巴文中心提供）旅法藝術家吳炫三（左4起）與巴文中心主任陳宏星參觀「跨越之聲：從島嶼綻放的女性創作」展。（巴文中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由「台灣女性藝術協會」策畫，旅歐藝術家張瑞頻策展的「跨越之聲：從島嶼綻放的女性創作」，近日在巴黎史瓦哲畫廊（Galerie Choiseul）展出，我國駐法國大使郝培芝、2月剛到任的文化部駐法國代表處台灣文化中心主任陳宏星，以及旅法藝術家吳炫三皆出席參觀，郝培芝特別肯定此次參展藝術家團隊，展現出台灣女性藝術家的韌性、細膩與深刻思辨。

陳香伶作品〈戀戀紅塵〉，2025，油彩、亞麻布，72.5X91公分。（陳香伶提供）陳香伶作品〈戀戀紅塵〉，2025，油彩、亞麻布，72.5X91公分。（陳香伶提供）

「跨越之聲：從島嶼綻放的女性創作」展以「思想、族群、多元性」為核心概念，匯聚9位台灣女性藝術家，包括賴純純、陳香伶、尹信方、江心靜、林秋芳、莊彩琴、張裴舫、黃沛瀅、賈瑪莉等，透過繪畫、雕塑、裝置、跨媒材等創作，回應性別議題、文化記憶與社會結構，展現台灣女性藝術家在全球化語境中的深刻思辨。

其中，畫家陳香伶以古典寫實油畫描繪女性議題聞名，擅長在幽微的光線中表現如絲綢與刺繡般的艷麗燦爛。此次是繼去年與台灣美術院院士受邀至法國巴黎大皇宮展出之後，再度攜代表作赴法交流。陳香伶表示，今年她重返巴黎展出的2件畫作是〈纏綿〉與〈戀戀紅塵〉，探討當代語境中女性的自我覺醒，以及深邃的生命力。

史瓦哲畫廊位於巴黎2區的舒瓦瑟長廊（Passage Choiseul）內，是已列入法國文化遺產的建築，鄰近巴黎歌劇院。郝培芝肯定協會此次於法國推動藝術交流的努力，讓世界看見台灣女性藝術家豐沛多元的能量。展期至4月11日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中