【藝術文化】小提琴家哈德利希獨奏會 台北登場

小提琴家奧古斯汀．哈德利希攜手鋼琴家查爾斯．歐文（Charles Owen），昨日晚間在台北國家音樂廳首演。（圖／MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕小提琴家奧古斯汀．哈德利希（Augustin Hadelich）4度登台，攜手合作16年的鋼琴家查爾斯．歐文（Charles Owen），昨（7）日晚間在台北國家音樂廳首演。一如往常，哈德利希以他標誌性的精準技巧與溫暖音色，贏得現場觀眾熱烈掌聲；特別的是，因為「1+1青少年音樂計畫」吸引了許多年輕學子與家長共同走進音樂廳，讓哈德利希感動表示，非常珍惜台灣觀眾特有的溫暖且充滿熱情。

音樂會上半場由哈德利希親自改編的德．葛利尼《聖身奧妙歌》揭開序幕，他特別調整調性、保留原有的神韻，讓觀眾能更流暢銜接至德布西的奏鳴曲。從巴洛克的莊嚴、德布西的幻境，到武滿徹的神祕印記與普朗克的戰時私語，哈德利希在橫跨3百年的迥異風格中，精準梳理出一條共通的藝術脈絡，展現深刻的洞見。

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下半場則由易沙意《第5號無伴奏奏鳴曲》開場，哈德利希以一把琴撐起宏大的複調層次，如歌般的敘事能力令全場驚豔。隨後在普羅高菲夫的奏鳴曲中，鋼琴家歐文以深厚的分析性支撐，與哈德利希明亮的旋律交織出剔透音色，兩人憑藉對作品的極深鑽研，在舞台上展現出無需言語的默契，以及室內樂「傾聽與共鳴」的真諦。今晚在台北國家音樂廳還有一場演出，詳詢MNA。

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