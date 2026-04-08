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【藝術文化】探究數位影像變異 「影像變奏曲」府中15展出

2026/04/08 05:30

「影像變奏曲」呈現當代影像在形式與感知上的轉變，即日起至6月14日展出。（新北市文化局提供）「影像變奏曲」呈現當代影像在形式與感知上的轉變，即日起至6月14日展出。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新北市府、新北市文化局、府中15共同主辦的「影像變奏曲」展覽，以數位科技影響下的影像流動與變異為主題，透過徐銘謙、林玟妤、王新仁、吳冠誼、章光和、許紘齊、林芷嫻、高秉誠、張皓甯、黃洺緯、黃意雯、楊子慕、賴禹安等人，分成3組團隊創作，呈現當代影像在形式與感知上的轉變。即日起至6月14日展出，展覽期間亦安排藝術家導覽與體驗工作坊。

展覽以影像高度滲透日常生活的現況為背景，討論影像在技術條件與感知經驗中的轉化。其中，《倒立之相》從個人記憶出發，透過影像片段的重組與錯置，使畫面在寫實與抽象之間反覆擺動，觀者在辨識與失焦之間游移，重新思考影像如何承載記憶。

《異質生成—共構視覺場》則將影像視為與技術條件共同生成的結果，透過多層影像與裝置組合，呈現影像在不同條件下的變化，並提出影像並非單一來源，而是在多重關係中被建構的觀點。

《This is That》進一步延伸至感官層次，將影像轉化為跨感官的介面，透過空間配置與裝置互動，使觀者的身體參與成為觀看的一部分，影像也成為牽動身體與空間關係的媒介，使觀看經驗隨著移動與感知改變。詳詢府中15官網。

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