【家庭plus．X碰到Y】厭女症 到處現身

圖／達志影像

文／吳娟瑜

當社會進展多元化、人際交流多面向，逐漸地，「厭女症」悄悄地從家庭、從婚戀市場，從社群網站一步一步地現身了。

厭女症（Misogyny）指的是有些人會貶抑、厭惡女性，不只是性別歧視，還可能連帶剝奪當事人的人生選擇，或人格自尊等。而且，「厭女症」不只是男生帶著偏見厭惡女性，還有各種情境，匪夷所思。試舉例說明如下：

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現象一：全家厭女。梨花生性乖巧柔弱，結婚後發現不但老公經常對她頤指氣使，婆婆更是帶頭苛責她。有一回，小叔、小嬸大家圍桌吃飯時，老公故意說些英文字，當梨花聽得一愣一愣時，老公就得意洋洋地對婆婆說：「媽，妳懂這個意思，對不對？」然後轉身盯一眼梨花說：「唉呀！就跟你們說，她聽不懂啦！」

整桌就爆出笑聲，梨花當然不好受，我問她：「妳沒有跟老公抗議嗎？還有，小嬸也跟著欺負妳？」梨花默默低不頭，歎了一口氣。

梨花做為妻子和媳婦，天天生活在「厭女家族」中，日子怎麼會好過呢？她需要奮力掀開生命的黑盒子，不要被配偶和姻親壓到底。

現象二：爸爸厭女。有一回在演講現場，一位約30歲年輕女性舉手：「為何爸爸只要見到我走向他，馬上舉起右手一揮，並且說：『妳閃開啦！』」

原來這位小姐上面有三個姊姊，到她出生時，爸爸失望透頂，「重男輕女」的情結，讓這個爸爸從來就「看不起」自己的女兒們。

現象三：媽媽厭女。不只是男性有性別歧視，也有媽媽討厭自己的親生女兒。

倩如是傑出的職場女性，一生力爭上游，就是希望媽媽看得到她的存在，可是不管送禮物、給紅包，媽媽總是不給好臉色。

有一回，在大年初二回娘家聚餐時，將近80歲的老媽媽說出多年前「結怨」的事端，媽媽用不屑的神情說：「妳剛出生時，總是把我的乳頭咬得好緊，妳不能怪我啊！妳前面有兩個哥哥把我磨得很累，奶水也不足，妳為什麼拚命咬，還害我乳頭發炎，一直不能好……」

倩如告訴我：「50多年前的事，我怎麼知道為什麼？可是媽媽卻記上一輩子，看到我就是皺眉頭。」

現象四：男性厭女。惠君大學時念水利工程系，全班唯獨她是女性，大家總把她當空氣人，就算她在場，黃色笑話滿教室「飛」，有時，班代表還帶頭做些醜化女性的動作，她一抗議，男生們居然笑得更開心，有人還敲桌子「慶祝」。

幸好，班導師耳提面命，一再提醒「尊重異性」、「尊重多元」，那種離譜的情景才逐日減少。

現象五：女性厭女。女性也會討厭自己的性別嗎？如果聽到有女性說：「下輩子寧可生為男人！」或者說：「每個月來一次MC（月經），煩不煩啊！」.

類似這樣不經意脫口而出的話，是可以追索到從小「厭女症」的蛛絲馬跡。

厭女症不是病症，是一種令人不舒服的氛圍，我們需要重新看待每個人，不管任何性別，都需要得到尊重和理解。

女性身為一個「人」，同樣需要感謝上蒼、感謝父母、感謝自己。若是碰到有「厭女症」的親友，或是碰到因失戀而有「厭女」言論的渣男，必須認清自己並非「被貶抑的生物」，在人生道路上，仍可以走出一條自信自尊自立的成長路。

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