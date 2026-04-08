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【自由副刊】 林水福／川端康成《雪國》的翻譯

2026/04/08 05:30

川端康成以簡潔、抒情、細膩的文筆獲得1968年諾貝爾文學獎。（達志）川端康成以簡潔、抒情、細膩的文筆獲得1968年諾貝爾文學獎。（達志）

◎林水福

《雪國》電影劇照，1957。（達志）《雪國》電影劇照，1957。（達志）

文學作品大致上最能發揮該國特徵的，最難翻譯。日語的表現方式，一般來說較為曖昧。尤其是作家有意識地愈想利用自家國語的複雜性，可能距離理想的翻譯就愈遠。除了語言本身的意思、含意，如果還想發揮音樂性效果，翻譯就更加複雜、困難。因為，外國語言很難有類似的──能夠表現出意思、音樂性（韻律）──的單字、語詞。

以翻譯《源氏物語》而聞名的愛德華．G．塞登斯蒂克（Edward G. Seidensticker，美國的日本文學研究者、翻譯家，翻譯川端康成、谷崎潤一郎作品）指出：「傑出的文體，常是難於翻譯的。甚至於可以說無法翻譯。如果譯文讀來順暢、美麗、易懂，大致上距離原文非常遠，或者甚至跟原文幾乎不同。傑出的文體當中，會有特別難於翻譯的詞句。

而二種都很美、不相上下的文體，詞句短的，翻譯較為困難。俳句的翻譯比短歌、和歌困難。川端康成的作品比谷崎潤一郎來得困難。」

以同樣翻譯了《源氏物語》、川端康成及谷崎潤一郎作品的譯者來說，我完全同意塞登斯蒂克的看法。在我翻譯過的谷崎潤一郎、遠藤周作、芥川龍之介、川端康成等幾位名家之中，最難翻譯的的確是川端康成。文體最美的谷崎與川端，而川端的遣詞用字極為精簡，有時甚至如俳句，詞句之間並不緊密連接，需要細嚼慢嚥，再三咀嚼，方能體會出其中奧妙或深意。

希望能翻譯出川端文體之美，我翻譯《雪國》的原則如下：

（一）盡量貼近原文。

盡量貼近原文，呈現原文文體的特色，希望讀者也能欣賞到川端的文體之美。

例如已成名文的冒頭的一段：「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まつた。」

我的翻譯是：「穿過長長的隧道，便是雪國！夜之底，變白了。火車在信號所前停下。」

羅蘭．巴特在《敘事作品結構分析導論》說，物語（敘事）行為有三種視點：作者個人的（物語外部）視點、絕對者的視點、登場人物的視點。

《雪國》包含三種視點，交互使用，有時曖昧。冒頭這一句的主詞，以敘述者（即作者，也有人認為敘述者與登場人物島村合而為一）解釋較為合理。

原文中的「國境」：故事舞台是新潟縣南魚沼郡的湯沢町（越後湯沢溫泉）昭和9年川端投宿高半（高橋半左衛門）旅館。

當時行政區域劃分屬「上越國」，故稱國境。「上」是「上野國」（現群馬縣），「越」是「越後國」（現新瀉縣），明治時期廢藩制縣，這稱呼已不存在。「國境」讀「くにざかい」，不讀「こっきょう」，因為它是國與國的境界，即國境之意。

長長的隧道：指的是連接群馬縣與新潟縣縣境的上越線「清水隧道」全長約九點七公里。1931年完成當時，是東洋最長的隧道。現已作廢。

「雪国であった」原文有著一種驚歎的含意，如以文言文書寫，「雪国なりけり」。對已存在的事物，初次發現時有著驚訝或驚喜的詠歎表現方式。這裡的「た」不是表過去的意思。

「夜の底」我翻成「夜之底」或許有人覺得怪怪的，可能質疑：「夜，哪有底？」那麼「天之涯、地之角」又怎麼說呢？

因為這時敘述者的視線，是往下看，先看到夜之底，發現「變白了」有一種驚訝的感覺。長長的隧道裡是漆黑或微暗，出了隧道，眼前的景色完全不同，會有驚訝的感覺。

其次，這時敘述者坐在火車裡，他的視線只能是往下看。

而「夜色白茫茫一片」的視線是平視的；「夜空下一片白茫茫」的視線是往上再往下，心情是平靜的，沒有原文所要表現的驚訝的「動的感覺」。

川端要寫的不只是具象的事物，包括抽象的東西。

原文二個句子，敘述者（川端康成）的視點是移動且連貫的。在火車裡，出隧道後，往下看，接著由近往遠處看。

另一個例子：島村被清晨的寒冷嚇到了，從枕上抬起頭來，「天空依然夜晚顏色，山巒已是清晨了」。（原文「空はまだ夜の色なのに、山はもう朝であった。」）

括號部分，如果不附上原文，或許讀者會認為譯者有問題，「夜晚顏色」究竟是什麼顏色？而「山巒已是清晨」又該做何解釋？川端不寫具體顏色，僅以「夜色」、「清晨」表示，一則不管「夜色」或「清晨」並不一定是單純的黑與白顏色，二則只寫「夜色」、「清晨」，儘管個人認知的顏色或許不同，但是大家都能懂。

（二）如俳文的短句盡量精簡，抽象語詞的漢字如與現代中文意思相同，直接援用，不另翻譯。

◎「真的。」島村一閉上眼睛，那股熱氣沁入腦中，島村確實感到自己活著。隨著駒子的激烈呼吸，將現實這東西傳達過來。它像令人懷念的悔恨，也像只顧安詳地等待某種復仇的心。（譯注：原文「それはなつかしい悔恨に似て、ただもう安らかになにかの復讐を待つ心のようであつた。」）

原文使用的漢字「悔恨」與「復讐」，跟中文意思完全相同，我認為沒必要以其他語詞翻譯，否則反而失真。

◎村子往寒氣之底沉靜下來。（譯注：原文「村は寒気の底へ寝静まってゐた。」）

◎駒子撩起下襬繫進腰帶裡。月亮清澄宛如青色冰塊中的刀刃。（譯注：原文「月は青い氷のなかの刃のやうに澄み出てゐた。」）

◎可是眼前的蜻蜓像似被什麼東西追趕似地。又像似搶在夜色降臨之前，不讓變黑暗的杉林顏色抹去牠們的身影似地。

◎清楚看出遠處山巒在夕陽餘暉下，紅葉從山頂開始染紅了。

◎對岸陡峭的山腹，整片茅草花穗盛開，搖曳著耀眼的銀色光輝。說是耀眼的銀色，其實像秋天空中飛翔的透明而虛幻的東西。

◎貨物列車一通過，像似取下了眼罩，鐵路前方的蕎麥花鮮明可見。紅色莖上開滿花，著實安靜。

◎葉子聲音的餘韻似乎比車輪聲更悠長。有如純潔的愛情回聲回來了。

（三）漢字的專有名詞盡量援用原文，標注讀音，加上說明。

語詞的背後，往往代表著一種文化。換句話說，沒有這樣的文化，就不會有相對應的語詞。例如炬燵（譯注：念「こたつ，ko-ta-tsu」，中文世界沒有相對應的語詞，無論翻譯為「暖桌」或「被爐」都只是一種權宜之策，取其或許相近之意。但事實上，如果沒看過日本的炬燵的實物，反過來從「暖桌」或「被爐」很難想像它會長得像炬燵。

另一方面，考慮到國人每年赴日旅遊人數已達六百萬之多，專有名詞直接援用原文，到日本看到實物，馬上就能心領神會，會有方便之處。

又如「注連繩」，這也是台灣沒有的東西，直接寫注連繩，加上注解。原文讀「しめなは」現代寫「しめなわ」是一種日本傳統的稻草編織繩結，用於神道教儀式和新年裝飾，具有辟邪、淨化、開運和「迎神」的意義。

「駄菓子」，中文常翻譯成「粗點心」或「粗菓子」。日語「駄」有「微不足道」的意思，較為廉價。「駄菓子」就品質來說，的確是較粗的點心或菓子，這樣翻譯也沒錯。

我直接將「駄菓子」搬過來，加上注解：「だがし，da-ga-shi」（一種價格便宜、主要以兒童為客群的零食，對許多大人來說，也是一種懷念童年時光的懷舊零食，承載著許多美好的回憶。現在的駄菓子並不便宜。）這樣看到「駄菓子」就知道是什麼東西了。

翻譯如作文並無定則，各有各的主張、看法，呈現不同翻譯風格，如園中百花盛開，爭妍鬥豔，豈非美事！

長篇的翻譯，即使世界名譯家如塞登斯蒂克翻譯的《源氏物語》，誤讀、誤解處也不少。老實說，只能盡力，盡量減少錯誤而已。

我翻譯日本近代名家作品，始終希望能表現出原文文體之美；不希望我翻譯的作品全部長得一模樣。

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