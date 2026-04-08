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藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《錦繡莊武男》

2026/04/08 05:30

【自由副刊．愛讀書】 《錦繡莊武男》《錦繡莊武男》
林嘉澍著，蓋亞文化出版

林嘉澍著，蓋亞文化出版

彩繪藝師莊武男以傳統彩繪神將與建築裝飾聞名，淡水龍山寺、歷史博物館門神等作品，皆可見其筆下濃烈而穩健的線條與色彩。林嘉澍《錦繡莊武男》，循著莊武男「以建築為畫布」的一生，記錄其長年投入傳統彩繪、創立錦繡莊並蒐藏文物的歷程。全書分為四個部分，先從傳統彩繪的源流談起，梳理技藝在台灣的發展脈絡，建立理解彩繪的基本視角；繼而回到莊武男自身的學藝經驗與技術堅持，細述他對線條、構圖與色彩的反覆琢磨；第三部分聚焦錦繡莊的形成，描寫其蒐藏古物、保存文物的惜物之心；最後則記下退而不休的傳承實踐，透過教學與推廣，讓技藝得以延續。書中大量收錄彩繪作品照片，從早期草圖、工序紀錄到完成作品等。讀者透過台灣國寶級彩繪藝師莊武男的藝術生命，窺探傳統彩繪藝術的堂奧，同時映照出技藝、文物與地方文化如何在歲月中相互支撐，靜靜延續。（蔬中仙）

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